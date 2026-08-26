«Φάρμακο» η μουσική: Ξυπνά αναμνήσεις, μειώνει τον πόνο και βοηθά στην αποκατάσταση από εγκεφαλικό

Από τη μείωση της αίσθησης του πόνου έως τη βελτίωση της βάδισης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ότι ο ρυθμός, το τέμπο και η οικειότητα μιας μελωδίας μπορούν να επηρεάσουν τον εγκέφαλο και το σώμα