«Φάρμακο» η μουσική: Ξυπνά αναμνήσεις, μειώνει τον πόνο και βοηθά στην αποκατάσταση από εγκεφαλικό
«Φάρμακο» η μουσική: Ξυπνά αναμνήσεις, μειώνει τον πόνο και βοηθά στην αποκατάσταση από εγκεφαλικό
Από τη μείωση της αίσθησης του πόνου έως τη βελτίωση της βάδισης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ότι ο ρυθμός, το τέμπο και η οικειότητα μιας μελωδίας μπορούν να επηρεάσουν τον εγκέφαλο και το σώμα
Μπορεί ένα αγαπημένο τραγούδι να κάνει κάτι περισσότερο από το να μας φτιάξει τη διάθεση; Να μειώσει την αίσθηση του πόνου ή ακόμη και να βοηθήσει έναν άνθρωπο να περπατήσει καλύτερα μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο;
Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η μουσική μπορεί πράγματι να επηρεάζει συγκεκριμένες λειτουργίες του εγκεφάλου και του σώματος. Το ενδιαφέρον των ερευνητών πλέον δεν περιορίζεται στη γενική διαπίστωση ότι «η μουσική κάνει καλό». Αναζητούν ποιο ακριβώς στοιχείο της – ο ρυθμός, το τέμπο, η μελωδία, η οικειότητα ή η συναισθηματική της σημασία – μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη σε διαφορετικές καταστάσεις.
Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο: Δεν φαίνεται να υπάρχει μία μουσική «συνταγή» κατάλληλη για όλους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η μουσική μπορεί πράγματι να επηρεάζει συγκεκριμένες λειτουργίες του εγκεφάλου και του σώματος. Το ενδιαφέρον των ερευνητών πλέον δεν περιορίζεται στη γενική διαπίστωση ότι «η μουσική κάνει καλό». Αναζητούν ποιο ακριβώς στοιχείο της – ο ρυθμός, το τέμπο, η μελωδία, η οικειότητα ή η συναισθηματική της σημασία – μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη σε διαφορετικές καταστάσεις.
Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο: Δεν φαίνεται να υπάρχει μία μουσική «συνταγή» κατάλληλη για όλους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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