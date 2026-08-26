Δύο μήνες απλήρωτοι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα παχυσαρκίας – Τι θα γίνει με τους δικαιούχους
Δύο μήνες απλήρωτοι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα παχυσαρκίας – Τι θα γίνει με τους δικαιούχους
Το πρόγραμμα φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας διακόπηκε, αφήνοντας τους φαρμακοποιούς με οφειλές σχεδόν 14 εκατ. ευρώ για τους μήνες Μάιο–Ιούνιο. Ο ΠΦΣ ζητά άμεση έκδοση της απαραίτητης απόφασης για την αποπληρωμή και σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της θεραπείας από τον Σεπτέμβριο
Απλήρωτοι εξακολουθούν να είναι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που δίνονταν από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Μετά την απένταξή του από το Ταμείο Ανάκαμψης προέκυψε κώλυμα με δόσεις θεραπείας που δεν πρόλαβαν να πάρουν περίπου 45.000 δικαιούχοι, ενώ παράλληλα οφείλονται στους φαρμακοποιούς χρήματα για φάρμακα που διέθεσαν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του τρέχοντος έτους.
Το Υπουργείο Υγείας με τροπολογία που εξέδωσε τον Ιούλιο προβλέπει την αποπληρωμή τους, ωστόσο ακόμη δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη Υπουργική Απόφαση για να προχωρήσει η διαδικασία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το Υπουργείο Υγείας με τροπολογία που εξέδωσε τον Ιούλιο προβλέπει την αποπληρωμή τους, ωστόσο ακόμη δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη Υπουργική Απόφαση για να προχωρήσει η διαδικασία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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