Δύο μήνες απλήρωτοι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα παχυσαρκίας – Τι θα γίνει με τους δικαιούχους

Το πρόγραμμα φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας διακόπηκε, αφήνοντας τους φαρμακοποιούς με οφειλές σχεδόν 14 εκατ. ευρώ για τους μήνες Μάιο–Ιούνιο. Ο ΠΦΣ ζητά άμεση έκδοση της απαραίτητης απόφασης για την αποπληρωμή και σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της θεραπείας από τον Σεπτέμβριο