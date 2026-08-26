Ξεκινά έργο 10 εκατ. ευρώ που βάζει σε τάξη τα «αφανή» ακίνητα του Υπουργείου Υγείας
YGEIAMOU.GR
Υπουργείο Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Ξεκινά έργο 10 εκατ. ευρώ που βάζει σε τάξη τα «αφανή» ακίνητα του Υπουργείου Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας ξεκινά την καταγραφή και νομική τακτοποίηση των χιλιάδων ακινήτων που διαθέτει, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων παραμένει αναξιοποίητο

Ξεκινά έργο 10 εκατ. ευρώ που βάζει σε τάξη τα «αφανή» ακίνητα του Υπουργείου Υγείας
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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Το σύνολο των χιλιάδων ακινήτων που του ανήκουν και που κανένας μέχρι σήμερα δε γνωρίζει πόσα και ποια είναι, «μαζεύει» το Υπουργείο Υγείας με ένα μεγάλο έργο που πολύ πιθανόν να αποτελέσει τον πιλότο αξιοποίησης συνολικά των ακινήτων του δημοσίου.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε σήμερα ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος διαχείρισης της περιουσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, για παράδειγμα των νοσοκομείων.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
1 ΣΧΟΛΙΟ
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