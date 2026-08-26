Ξεκινά έργο 10 εκατ. ευρώ που βάζει σε τάξη τα «αφανή» ακίνητα του Υπουργείου Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας ξεκινά την καταγραφή και νομική τακτοποίηση των χιλιάδων ακινήτων που διαθέτει, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων παραμένει αναξιοποίητο