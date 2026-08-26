Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1
Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1
Η ανακοίνωση του σταθμού
Στον ΑΝΤ1 επιστρέφει η Φαίη Σκορδά, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο σταθμός την Τετάρτη 26 Αυγούστου.
Η παρουσιάστρια έπειτα από δύο σεζόν στο MEGA όπου παρουσίαζε την εκπομπή «Buongiorno», η οποία ολοκληρώθηκε πρόωρα τον Ιούνιο για οικονομικούς λόγους, θα επιστρέψει στο κανάλι μετά από τέσσερα χρόνια, χωρίς να αναφέρεται ακόμη ο ρόλος που θα έχει.
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 αναφέρει:
«Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους. Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης. Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές».
Η παρουσιάστρια έπειτα από δύο σεζόν στο MEGA όπου παρουσίαζε την εκπομπή «Buongiorno», η οποία ολοκληρώθηκε πρόωρα τον Ιούνιο για οικονομικούς λόγους, θα επιστρέψει στο κανάλι μετά από τέσσερα χρόνια, χωρίς να αναφέρεται ακόμη ο ρόλος που θα έχει.
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 αναφέρει:
«Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους. Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης. Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές».
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