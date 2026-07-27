Εμμηνόπαυση: Πότε οι ταχυπαλμίες κρύβουν αυτό το επικίνδυνο καρδιακό σύνδρομο
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Εμμηνόπαυση: Πότε οι ταχυπαλμίες κρύβουν αυτό το επικίνδυνο καρδιακό σύνδρομο

Οι ταχυπαλμίες στην εμμηνόπαυση δεν οφείλονται πάντα στις ορμονικές αλλαγές - Οι ειδικοί προειδοποιούν για την πιθανότητα να κρύβουν το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς

Εμμηνόπαυση: Πότε οι ταχυπαλμίες κρύβουν αυτό το επικίνδυνο καρδιακό σύνδρομο
Βίκυ Βενιού
Οι ταχυπαλμίες αποτελούν ένα συχνό σύμπτωμα κατά την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, δεν πρέπει να αποδίδονται αυτόματα στις ορμονικές μεταβολές, καθώς μπορεί να σχετίζονται με μια σπάνια, αλλά δυνητικά σοβαρή καρδιακή πάθηση: Το σύνδρομο Takotsubo, γνωστό και ως «σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς».

Η πάθηση προκαλεί μια αιφνίδια, συνήθως προσωρινή μεταβολή στη λειτουργία μέρους του καρδιακού μυός, περιορίζοντας την ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αποτελεσματικά αίμα. Τα συμπτώματά της μπορεί να μοιάζουν πολύ με εκείνα του εμφράγματος, γεγονός που συχνά δυσκολεύει την άμεση διάγνωση.

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Βίκυ Βενιού
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