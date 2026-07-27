Εμμηνόπαυση: Πότε οι ταχυπαλμίες κρύβουν αυτό το επικίνδυνο καρδιακό σύνδρομο

Οι ταχυπαλμίες στην εμμηνόπαυση δεν οφείλονται πάντα στις ορμονικές αλλαγές - Οι ειδικοί προειδοποιούν για την πιθανότητα να κρύβουν το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς