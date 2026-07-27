Πόσες θέσεις έμειναν κενές στις σχολές Νοσηλευτικής – Τι σημαίνει αυτό για το ΕΣΥ
Πόσες θέσεις έμειναν κενές στις σχολές Νοσηλευτικής – Τι σημαίνει αυτό για το ΕΣΥ
Ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, Γιώργος Αβραμίδης, συνδέει τις χιλιάδες κενές θέσεις εισακτέων με τη μειωμένη ελκυστικότητα του νοσηλευτικού επαγγέλματος και ζητά άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις
Η αδυναμία των Πανεπιστημιακών Σχολών Νοσηλευτικής να καλύψουν το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων εισακτέων για ακόμη μία χρονιά προκαλεί έντονο προβληματισμό στην νοσηλευτική κοινότητα, η οποία προειδοποιεί ότι το φαινόμενο προμηνύει σοβαρές επιπτώσεις για το μέλλον του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Με αφορμή τα αποτελέσματα των φετινών εισαγωγών, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), Γιώργος Αβραμίδης, κάνει λόγο για ένα «προειδοποιητικό σήμα» που δεν αφορά μόνο στην εκπαίδευση, αλλά συνολικά στη βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος υγείας.
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Με αφορμή τα αποτελέσματα των φετινών εισαγωγών, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), Γιώργος Αβραμίδης, κάνει λόγο για ένα «προειδοποιητικό σήμα» που δεν αφορά μόνο στην εκπαίδευση, αλλά συνολικά στη βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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