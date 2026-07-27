Ο θόρυβος της κίνησης αυξάνει τον κίνδυνο νόσου Πάρκινσον – Η ήσυχη γωνιά στο σπίτι που προστατεύει

Η χρόνια έκθεση στον θόρυβο των αυτοκινήτων φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου - Καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίζει ένα «ησυχαστήριο» στο σπίτι