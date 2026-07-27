Ο θόρυβος της κίνησης αυξάνει τον κίνδυνο νόσου Πάρκινσον – Η ήσυχη γωνιά στο σπίτι που προστατεύει
Ο θόρυβος της κίνησης αυξάνει τον κίνδυνο νόσου Πάρκινσον – Η ήσυχη γωνιά στο σπίτι που προστατεύει
Η χρόνια έκθεση στον θόρυβο των αυτοκινήτων φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου - Καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίζει ένα «ησυχαστήριο» στο σπίτι
Ο θόρυβος της κίνησης των αυτοκινήτων δεν αποτελεί μόνο μια καθημερινή ενόχληση για όσους ζουν στις μεγάλες πόλεις. Νεότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η μακροχρόνια έκθεση στην ηχορύπανση ενδέχεται να επιβαρύνει σταδιακά και την υγεία του εγκεφάλου, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μεγάλης δανέζικης μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο JAMA Neurology και ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από τρία εκατομμύρια ανθρώπους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μεγάλης δανέζικης μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο JAMA Neurology και ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από τρία εκατομμύρια ανθρώπους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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