Ο θόρυβος της κίνησης αυξάνει τον κίνδυνο νόσου Πάρκινσον – Η ήσυχη γωνιά στο σπίτι που προστατεύει
YGEIAMOU.GR
Ηχορύπανση Θόρυβος Νόσος Πάρκινσον

Ο θόρυβος της κίνησης αυξάνει τον κίνδυνο νόσου Πάρκινσον – Η ήσυχη γωνιά στο σπίτι που προστατεύει

Η χρόνια έκθεση στον θόρυβο των αυτοκινήτων φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου - Καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίζει ένα «ησυχαστήριο» στο σπίτι

Ο θόρυβος της κίνησης αυξάνει τον κίνδυνο νόσου Πάρκινσον – Η ήσυχη γωνιά στο σπίτι που προστατεύει
Μαρία Κοτοπούλη
Ο θόρυβος της κίνησης των αυτοκινήτων δεν αποτελεί μόνο μια καθημερινή ενόχληση για όσους ζουν στις μεγάλες πόλεις. Νεότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η μακροχρόνια έκθεση στην ηχορύπανση ενδέχεται να επιβαρύνει σταδιακά και την υγεία του εγκεφάλου, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μεγάλης δανέζικης μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο JAMA Neurology και ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από τρία εκατομμύρια ανθρώπους.

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Μαρία Κοτοπούλη
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