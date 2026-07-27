«Θαυματουργή» η κολύμβηση για τους πόνους στη μέση – Μπείτε στο νερό

Η κολύμβηση δεν προσφέρει μόνο δροσιά το καλοκαίρι, αλλά και ανακούφιση από τους πόνους στη μέση, σύμφωνα με νεότερη μελέτη