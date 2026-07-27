«Θαυματουργή» η κολύμβηση για τους πόνους στη μέση – Μπείτε στο νερό
«Θαυματουργή» η κολύμβηση για τους πόνους στη μέση – Μπείτε στο νερό
Η κολύμβηση δεν προσφέρει μόνο δροσιά το καλοκαίρι, αλλά και ανακούφιση από τους πόνους στη μέση, σύμφωνα με νεότερη μελέτη
Νεότερη μελέτη μας δίνει έναν λόγο παραπάνω για να κάνουμε περισσότερες βουτιές και να απολαύσουμε περισσότερο χρόνο μέσα στο νερό. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, που δημοσιεύτηκαν στο British Journal of Sports Medicine, η ανακούφιση για τον πόνο στη μέση μπορεί να κρύβεται στο κολύμπι.
Συγκεκριμένα, ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα κολύμβησης διάρκειας οκτώ εβδομάδων βοήθησε ανθρώπους με χρόνια οσφυαλγία να περιορίσουν σημαντικά τον πόνο και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στην καθημερινότητά τους. Η βελτίωση της λειτουργικότητάς τους έφτασε περίπου το 50% σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν αρχίσουν το πρόγραμμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Συγκεκριμένα, ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα κολύμβησης διάρκειας οκτώ εβδομάδων βοήθησε ανθρώπους με χρόνια οσφυαλγία να περιορίσουν σημαντικά τον πόνο και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στην καθημερινότητά τους. Η βελτίωση της λειτουργικότητάς τους έφτασε περίπου το 50% σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν αρχίσουν το πρόγραμμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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