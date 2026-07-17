Σε ποια φάση του μηνιαίου κύκλου οι γυναίκες με ΔΕΠΥ αποσυντονίζονται – Η περίπτωση της Λέιλα και της Ελοΐζ
Σε ποια φάση του μηνιαίου κύκλου οι γυναίκες με ΔΕΠΥ αποσυντονίζονται – Η περίπτωση της Λέιλα και της Ελοΐζ
Βρετανική μελέτη επιχειρεί να εξετάσει πως οι φάσεις του μηνιαίου κύκλου επηρεάζουν τις γυναίκες με ΔΕΠΥ - Δύο ενδιαφέρουσες ιστορίες
Η Λέιλα έχει οργανώσει την καθημερινότητά της γύρω από τις ειδοποιήσεις του κινητού της: ξυπνητήρια για να σηκωθεί, υπενθυμίσεις για να ντυθεί, να ετοιμάσει την τσάντα της, να περάσει από τη μία δραστηριότητα στην άλλη. Για εκείνη, δεν είναι υπερβολή. Είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τη ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) και κρατά μια στοιχειώδη ρουτίνα.
Όμως, όπως περιγράφει στο BBC, όταν πλησιάζει η περίοδός της, αυτή η ισορροπία χάνεται. Η συγκέντρωση γίνεται δυσκολότερη, η παρορμητικότητα εντονότερη και η αίσθηση ελέγχου μειώνεται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όμως, όπως περιγράφει στο BBC, όταν πλησιάζει η περίοδός της, αυτή η ισορροπία χάνεται. Η συγκέντρωση γίνεται δυσκολότερη, η παρορμητικότητα εντονότερη και η αίσθηση ελέγχου μειώνεται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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