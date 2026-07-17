Συγκέντρωση: 3 κόλπα για να πάψει το κινητό να μας αποσπά την προσοχή κάθε 20′
Συγκέντρωση: 3 κόλπα για να πάψει το κινητό να μας αποσπά την προσοχή κάθε 20′
Οι συνεχείς ειδοποιήσεις του κινητού αποσπούν την προσοχή, αυξάνουν το στρες και μειώνουν την παραγωγικότητα. Δείτε γιατί ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να αντισταθεί και ποιες 3 απλές κινήσεις βοηθούν να ξαναβρούμε τη συγκέντρωσή μας
Μια νέα ειδοποίηση στο κινητό είναι αρκετή για να διακόψουμε αυτό που κάνουμε – και ενδεχομένως να το ξεχάσουμε εντελώς αργότερα. Για τους περισσότερους από εμάς, αυτές οι μικρές διακοπές έχουν γίνει τόσο συνηθισμένες, ώστε σχεδόν δεν τις αντιλαμβανόμαστε. Μελέτη διαπίστωσε ότι ο μέσος Αμερικανός λαμβάνει τουλάχιστον 46 ειδοποιήσεις την ημέρα στο smartphone του, περίπου μία κάθε 20 λεπτά κατά τις ώρες που είναι ξύπνιος.
Αν και πρόκειται για μικρές διακοπές, δεν θεωρούνται αθώες. Έρευνες δείχνουν ότι οι συνεχείς ειδοποιήσεις αυξάνουν τα επίπεδα στρες, μειώνουν την παραγωγικότητα και δυσκολεύουν σημαντικά τη διατήρηση της συγκέντρωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η απόσπαση προσοχής από το κινητό έχει συνδεθεί ακόμη και με σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Η Patricia Morada Macabulos, Υποψήφια Διδάκτωρ στην Ψυχολογία και τη Γνωστική Νευροεπιστήμη στο Πανεπιστήμιο Macquarie και η Anina Rich, Καθηγήτρια στο Κέντρο Έρευνας Απόδοσης και Εξειδίκευσης στη Σχολή Ψυχολογικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Macquarie εξηγούν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος προτείνοντας τρόπους να βελτιώσουμε την εστίασή μας σε άρθρο τους στο The Conversation.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αν και πρόκειται για μικρές διακοπές, δεν θεωρούνται αθώες. Έρευνες δείχνουν ότι οι συνεχείς ειδοποιήσεις αυξάνουν τα επίπεδα στρες, μειώνουν την παραγωγικότητα και δυσκολεύουν σημαντικά τη διατήρηση της συγκέντρωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η απόσπαση προσοχής από το κινητό έχει συνδεθεί ακόμη και με σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Η Patricia Morada Macabulos, Υποψήφια Διδάκτωρ στην Ψυχολογία και τη Γνωστική Νευροεπιστήμη στο Πανεπιστήμιο Macquarie και η Anina Rich, Καθηγήτρια στο Κέντρο Έρευνας Απόδοσης και Εξειδίκευσης στη Σχολή Ψυχολογικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Macquarie εξηγούν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος προτείνοντας τρόπους να βελτιώσουμε την εστίασή μας σε άρθρο τους στο The Conversation.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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