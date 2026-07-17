Συγκέντρωση: 3 κόλπα για να πάψει το κινητό να μας αποσπά την προσοχή κάθε 20′

Οι συνεχείς ειδοποιήσεις του κινητού αποσπούν την προσοχή, αυξάνουν το στρες και μειώνουν την παραγωγικότητα. Δείτε γιατί ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να αντισταθεί και ποιες 3 απλές κινήσεις βοηθούν να ξαναβρούμε τη συγκέντρωσή μας