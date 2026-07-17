Πώς η άσκηση μειώνει το άγχος και βελτιώνει την απόδοση στη δουλειά

Ακόμη και λίγα λεπτά καθημερινής κίνησης μπορούν να περιορίσουν το στρες, να ενισχύσουν τη συγκέντρωση και να βελτιώσουν την ενέργεια και την παραγωγικότητα στον εργασιακό χώρο