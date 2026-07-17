Πώς η άσκηση μειώνει το άγχος και βελτιώνει την απόδοση στη δουλειά
Πώς η άσκηση μειώνει το άγχος και βελτιώνει την απόδοση στη δουλειά
Ακόμη και λίγα λεπτά καθημερινής κίνησης μπορούν να περιορίσουν το στρες, να ενισχύσουν τη συγκέντρωση και να βελτιώσουν την ενέργεια και την παραγωγικότητα στον εργασιακό χώρο
*Γράφει ο κ. Νικόλαος Τσεργάς, Λέκτορας Αθλητικών Επιστημών και Υποψήφιος Διδάκτορας στην Επιστήμη της Άσκησης και της Υγείας
Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εργασίας είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Πολλοί εργαζόμενοι περνούν πολλές ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή, αντιμετωπίζουν αυξημένο φόρτο εργασίας, πιεστικά χρονοδιαγράμματα και υψηλά επίπεδα άγχους. Στο τέλος της ημέρας αισθάνονται εξαντλημένοι, ακόμη κι αν δεν έχουν καταβάλει ιδιαίτερη σωματική προσπάθεια. Η ψυχική κόπωση, όμως, μπορεί να είναι εξίσου επιβαρυντική με τη σωματική.
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Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εργασίας είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Πολλοί εργαζόμενοι περνούν πολλές ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή, αντιμετωπίζουν αυξημένο φόρτο εργασίας, πιεστικά χρονοδιαγράμματα και υψηλά επίπεδα άγχους. Στο τέλος της ημέρας αισθάνονται εξαντλημένοι, ακόμη κι αν δεν έχουν καταβάλει ιδιαίτερη σωματική προσπάθεια. Η ψυχική κόπωση, όμως, μπορεί να είναι εξίσου επιβαρυντική με τη σωματική.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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