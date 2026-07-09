Ηλεκτρολύτες ή νερό; Τι χρειαζόμαστε πραγματικά για ενυδάτωση στον καύσωνα
Ηλεκτρολύτες ή νερό; Τι χρειαζόμαστε πραγματικά για ενυδάτωση στον καύσωνα
Πότε αρκεί το νερό για ενυδάτωση, ποιος χρειάζεται ηλεκτρολύτες και τι ισχύει τελικά για καφέ, τσάι και αλκοόλ τις ημέρες της μεγάλης ζέστης
Ένα ποτήρι παγωμένο νερό, μία φέτα καρπούζι στο πιάτο και η σκιά που γίνεται ανάρπαστη όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος. Τις ημέρες του καύσωνα όλοι ψάχνουμε τον καλύτερο τρόπο να δροσιστούμε, όμως μαζί με τη ζέστη έρχονται και οι απορίες: Χρειαζόμαστε πραγματικά ηλεκτρολύτες; O καφές μάς ενυδατώνει ή μήπως μάς αφυδατώνει; Και είναι αλήθεια ότι ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε πιο δροσεροί; Οι απαντήσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πιο απλές απ’ όσο φανταζόμαστε.
Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η εφίδρωση γίνεται ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που έχει το σώμα για να ρίξει τη θερμοκρασία του. Μαζί με τον ιδρώτα, όμως, χάνουμε υγρά, τα οποία πρέπει να αναπληρώνονται μέσα στην ημέρα. Η δίψα δεν είναι πάντα ο πιο αξιόπιστος οδηγός, καθώς μπορεί να εμφανιστεί όταν η αφυδάτωση έχει ήδη αρχίσει.
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Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η εφίδρωση γίνεται ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που έχει το σώμα για να ρίξει τη θερμοκρασία του. Μαζί με τον ιδρώτα, όμως, χάνουμε υγρά, τα οποία πρέπει να αναπληρώνονται μέσα στην ημέρα. Η δίψα δεν είναι πάντα ο πιο αξιόπιστος οδηγός, καθώς μπορεί να εμφανιστεί όταν η αφυδάτωση έχει ήδη αρχίσει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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