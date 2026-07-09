Ηλεκτρολύτες ή νερό; Τι χρειαζόμαστε πραγματικά για ενυδάτωση στον καύσωνα

Πότε αρκεί το νερό για ενυδάτωση, ποιος χρειάζεται ηλεκτρολύτες και τι ισχύει τελικά για καφέ, τσάι και αλκοόλ τις ημέρες της μεγάλης ζέστης