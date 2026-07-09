Εγκρίθηκε νέα συνδυαστική θεραπεία για τον καρκίνο ουροδόχου κύστης στην Ευρώπη

Εγκρίθηκε ο συνδυασμός πεμπρολιζουμάμπης και enfortumab vedotin‑ejfv, ως νεοεπικουρική θεραπεία - Ο συνδυασμός αυτός μειώνει κατά 60% τον κίνδυνο νέων συμβάντων και κατά 50% τον κίνδυνο θανάτου, σε σύγκριση με τη χειρουργική επέμβαση