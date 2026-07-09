Εγκρίθηκε νέα συνδυαστική θεραπεία για τον καρκίνο ουροδόχου κύστης στην Ευρώπη
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Θεραπεία Καρκίνος Καρκίνος Ουροδόχου Κύστης

Εγκρίθηκε νέα συνδυαστική θεραπεία για τον καρκίνο ουροδόχου κύστης στην Ευρώπη

Εγκρίθηκε ο συνδυασμός πεμπρολιζουμάμπης και enfortumab vedotin‑ejfv, ως νεοεπικουρική θεραπεία - Ο συνδυασμός αυτός μειώνει κατά 60% τον κίνδυνο νέων συμβάντων και κατά 50% τον κίνδυνο θανάτου, σε σύγκριση με τη χειρουργική επέμβαση

Εγκρίθηκε νέα συνδυαστική θεραπεία για τον καρκίνο ουροδόχου κύστης στην Ευρώπη
ygeiamou.gr team
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ο συνδυασμός πεμπρολιζουμάμπης (pembrolizumab) και enfortumab vedotin‑ejfv, ως νεοεπικουρική θεραπεία -η οποία συνεχίζεται μετά από ριζική κυστεκτομή ως επικουρική θεραπεία-, για ενήλικες ασθενείς με χειρουργήσιμο μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης (MIBC) που δεν είναι κατάλληλοι για χημειοθεραπεία που περιέχει σισπλατίνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, είχε προηγηθεί τον Μάιο του 2026 η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

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ygeiamou.gr team
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