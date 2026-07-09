Απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κινδύνους υγείας – Top tips για ασφαλείς διακοπές από το ECDC
Απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κινδύνους υγείας – Top tips για ασφαλείς διακοπές από το ECDC
Κουνούπια, τσιμπούρια, τρόφιμα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και βακτήρια Vibrio βρίσκονται στο επίκεντρο της θερινής προειδοποίησης του ECDC
Καθώς η Ευρώπη μπαίνει στην καρδιά του καλοκαιριού, με ταξίδια, παραλίες, φεστιβάλ και περισσότερες υπαίθριες δραστηριότητες, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) υπενθυμίζει ότι η εποχή συνοδεύεται και από αυξημένους υγειονομικούς κινδύνους.
Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μετακινήσεις και η συχνότερη επαφή με νερό, τρόφιμα, έντομα και μεγάλες συναθροίσεις μπορούν να ευνοήσουν την έκθεση σε λοιμώξεις. Οι κίνδυνοι διαφέρουν από χώρα σε χώρα, όμως πολλά περιστατικά μπορούν να προληφθούν με απλά μέτρα, όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μετακινήσεις και η συχνότερη επαφή με νερό, τρόφιμα, έντομα και μεγάλες συναθροίσεις μπορούν να ευνοήσουν την έκθεση σε λοιμώξεις. Οι κίνδυνοι διαφέρουν από χώρα σε χώρα, όμως πολλά περιστατικά μπορούν να προληφθούν με απλά μέτρα, όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα