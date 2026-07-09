Απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κινδύνους υγείας – Top tips για ασφαλείς διακοπές από το ECDC
YGEIAMOU.GR
Καλοκαίρι ECDC

Απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κινδύνους υγείας – Top tips για ασφαλείς διακοπές από το ECDC

Κουνούπια, τσιμπούρια, τρόφιμα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και βακτήρια Vibrio βρίσκονται στο επίκεντρο της θερινής προειδοποίησης του ECDC

Απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κινδύνους υγείας – Top tips για ασφαλείς διακοπές από το ECDC
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Καθώς η Ευρώπη μπαίνει στην καρδιά του καλοκαιριού, με ταξίδια, παραλίες, φεστιβάλ και περισσότερες υπαίθριες δραστηριότητες, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) υπενθυμίζει ότι η εποχή συνοδεύεται και από αυξημένους υγειονομικούς κινδύνους.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μετακινήσεις και η συχνότερη επαφή με νερό, τρόφιμα, έντομα και μεγάλες συναθροίσεις μπορούν να ευνοήσουν την έκθεση σε λοιμώξεις. Οι κίνδυνοι διαφέρουν από χώρα σε χώρα, όμως πολλά περιστατικά μπορούν να προληφθούν με απλά μέτρα, όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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