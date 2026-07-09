Τέρμα το χαρτί για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ – Πλέον θα γίνονται όλα ψηφιακά

Ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει πλέον νέο ψηφιακό περιβάλλον με ηλεκτρονικές πλατφόρμες για γνωματεύσεις και αιτήματα για εγκρίσεις, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση