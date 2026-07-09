Τέρμα το χαρτί για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ – Πλέον θα γίνονται όλα ψηφιακά
Τέρμα το χαρτί για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ – Πλέον θα γίνονται όλα ψηφιακά
Ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει πλέον νέο ψηφιακό περιβάλλον με ηλεκτρονικές πλατφόρμες για γνωματεύσεις και αιτήματα για εγκρίσεις, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση
Σε ένα καινούριο ψηφιακό πλαίσιο περνά πλέον ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), κάτι που σημαίνει πως και οι γιατροί θα χρησιμοποιούν από εδώ και στο εξής νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές για την έκδοση γνωματεύσεων, την αποστολή αιτημάτων και τη διαδικασία εγκρίσεων.
Η νέα διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ότι από 8 Ιουλίου ενεργοποιούνται οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες, μέσα από τις οποίες οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν γνωματεύσεις αλλά και να καταθέτουν όλα τα απαραίτητα αιτήματα που αφορούν στους ασθενείς τους.
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Η νέα διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ότι από 8 Ιουλίου ενεργοποιούνται οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες, μέσα από τις οποίες οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν γνωματεύσεις αλλά και να καταθέτουν όλα τα απαραίτητα αιτήματα που αφορούν στους ασθενείς τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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