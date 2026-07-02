Μελατονίνη: Μπορεί το συμπλήρωμα ύπνου να μειώσει τον χρόνιο πόνο; Νέα έρευνα απαντά
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Xρόνιος μυοσκελετικός πόνος Μελατονίνη Ύπνος Χρόνιος πόνος

Μελατονίνη: Μπορεί το συμπλήρωμα ύπνου να μειώσει τον χρόνιο πόνο; Νέα έρευνα απαντά

Νέα μελέτη συνδέει τη μελατονίνη με μείωση του χρόνιου μυοσκελετικού πόνου και καλύτερη ποιότητα ύπνου, χωρίς ωστόσο να αντικαθιστά τις καθιερωμένες θεραπείες

Μελατονίνη: Μπορεί το συμπλήρωμα ύπνου να μειώσει τον χρόνιο πόνο; Νέα έρευνα απαντά
ygeiamou.gr team
Η μελατονίνη, ένα από τα πιο δημοφιλή συμπληρώματα για την αντιμετώπιση της αϋπνίας, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του χρόνιου μυοσκελετικού πόνου με αποτελεσματικότητα αντίστοιχη εκείνης φαρμάκων όπως τα οπιοειδή, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και η παρακεταμόλη, σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ.

Τι έδειξε η νέα μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 2.028 ενήλικες που συμμετείχαν σε 23 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τη Βραζιλία, την Αίγυπτο και την Κίνα. Οι συμμετέχοντες είχαν χρόνιες παθήσεις, όπως οσφυαλγία, οστεοαρθρίτιδα και ινομυαλγία ή ήταν ασθενείς που ανάρρωναν από χειρουργικές επεμβάσεις, όπως αρθροπλαστικές και επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη.

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ygeiamou.gr team
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