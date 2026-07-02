Μελατονίνη: Μπορεί το συμπλήρωμα ύπνου να μειώσει τον χρόνιο πόνο; Νέα έρευνα απαντά

Νέα μελέτη συνδέει τη μελατονίνη με μείωση του χρόνιου μυοσκελετικού πόνου και καλύτερη ποιότητα ύπνου, χωρίς ωστόσο να αντικαθιστά τις καθιερωμένες θεραπείες