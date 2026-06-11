Πώς το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών αφορά και άνδρες – Ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος εξηγεί

Το πολυενδοκρινικό μεταβολικό ωοθηκικό σύνδρομο δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά συνδέεται με αντίσταση στην ινσουλίνη, μεταβολικό κίνδυνο και καρδιαγγειακή υγεία σε ολόκληρη την οικογένεια