Πώς το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών αφορά και άνδρες – Ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος εξηγεί
Πώς το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών αφορά και άνδρες – Ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος εξηγεί
Το πολυενδοκρινικό μεταβολικό ωοθηκικό σύνδρομο δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά συνδέεται με αντίσταση στην ινσουλίνη, μεταβολικό κίνδυνο και καρδιαγγειακή υγεία σε ολόκληρη την οικογένεια
Η σύγχρονη ιατρική συχνά σκοντάφτει όχι στην έλλειψη γνώσης, αλλά στη δύναμη των λέξεων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το συχνότατο στη χώρα μας «σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών» (polycystic ovarian syndrome, PCOS), που, παρά την παραδοσιακή ονομασία του, αποδεικνύεται ότι δεν είναι απλά μια αυστηρά γυναικολογική διαταραχή.
Είναι στην πραγματικότητα μια συστηματική μεταβολική και νευροενδοκρινική νόσος που υπερβαίνει τα όρια του φύλου και αφορά ολόκληρες οικογένειες. Πρόσφατα μετονομάστηκε σε «πολυενδοκρινικό μεταβολικό ωοθηκικό σύνδρομο» (polyendocrine metabolic ovarian syndrome, PMOS), που προφανώς αναμένεται να έχει ενδοκρινικές και μεταβολικές εκδηλώσεις και σε άνδρες.
Για σχεδόν έναν αιώνα, το PΜOS περιγραφόταν ως μια «ιδιορρυθμία» των ωοθηκών: κύστεις, διαταραχές κύκλου, υπογονιμότητα. Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι αυτή η περιγραφή αγγίζει μόνο την επιφάνεια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Είναι στην πραγματικότητα μια συστηματική μεταβολική και νευροενδοκρινική νόσος που υπερβαίνει τα όρια του φύλου και αφορά ολόκληρες οικογένειες. Πρόσφατα μετονομάστηκε σε «πολυενδοκρινικό μεταβολικό ωοθηκικό σύνδρομο» (polyendocrine metabolic ovarian syndrome, PMOS), που προφανώς αναμένεται να έχει ενδοκρινικές και μεταβολικές εκδηλώσεις και σε άνδρες.
Για σχεδόν έναν αιώνα, το PΜOS περιγραφόταν ως μια «ιδιορρυθμία» των ωοθηκών: κύστεις, διαταραχές κύκλου, υπογονιμότητα. Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι αυτή η περιγραφή αγγίζει μόνο την επιφάνεια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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