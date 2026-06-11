Μπορεί o σκύλος να γίνει το «αδελφάκι» που δεν είχε ποτέ ένα μοναχοπαίδι;
Μπορεί o σκύλος να γίνει το «αδελφάκι» που δεν είχε ποτέ ένα μοναχοπαίδι;
Μπορεί ένας σκύλος ή μια γάτα να γίνει το «αδερφάκι» που δεν είχε ποτέ ένα μοναχοπαίδι; Μια ψυχολόγος παρουσιάζει τις έρευνες που συνδέουν τα κατοικίδια με οφέλη για την ανάπτυξη των παιδιών, μέσα και από την δική της εμπειρία
Η ανησυχία ότι ένα παιδί που μεγαλώνει χωρίς αδέλφια μπορεί να στερείται σημαντικών εμπειριών κοινωνικοποίησης εξακολουθεί να απασχολεί πολλούς γονείς. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι τα μοναχοπαίδια μπορούν να αναπτυχθούν εξίσου υγιώς, αποκτώντας δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, η συνεργασία και η υπευθυνότητα.
Μάλιστα, σύμφωνα με διαφορετικές μελέτες, ένας απρόσμενος «σύμμαχος» στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών μπορεί να είναι ένα κατοικίδιο ζώο. Η Susan Newman, Ph.D., κοινωνική ψυχολόγος και συγγραφέας αναλύει αυτά τα στοιχεία παραθέτοντας και τη δική της εμπειρία, σε άρθρο της στο Psychology Today.
Τα κατοικίδια ως μέλη της οικογένειας
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μάλιστα, σύμφωνα με διαφορετικές μελέτες, ένας απρόσμενος «σύμμαχος» στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών μπορεί να είναι ένα κατοικίδιο ζώο. Η Susan Newman, Ph.D., κοινωνική ψυχολόγος και συγγραφέας αναλύει αυτά τα στοιχεία παραθέτοντας και τη δική της εμπειρία, σε άρθρο της στο Psychology Today.
Τα κατοικίδια ως μέλη της οικογένειας
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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