Μπορεί o σκύλος να γίνει το «αδελφάκι» που δεν είχε ποτέ ένα μοναχοπαίδι;

Μπορεί ένας σκύλος ή μια γάτα να γίνει το «αδερφάκι» που δεν είχε ποτέ ένα μοναχοπαίδι; Μια ψυχολόγος παρουσιάζει τις έρευνες που συνδέουν τα κατοικίδια με οφέλη για την ανάπτυξη των παιδιών, μέσα και από την δική της εμπειρία