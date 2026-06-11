Γιγάντια η συναισθηματική εμπλοκή της μητέρας στη νευρική ανορεξία της κόρης – Ελληνική έρευνα

Ελληνική μελέτη που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο ICED 2026, δείχνει ότι στο πλαίσιο της ελληνικής, καθώς και της ευρύτερα μεσογειακής οικογένειας, η διαχείριση των περιπτώσεων διατροφικών διαταραχών και ειδικά της νευρικής ανορεξίας, χαρακτηρίζεται από τη συναισθηματική υπερ-εμπλοκή της μητέρας