Γιγάντια η συναισθηματική εμπλοκή της μητέρας στη νευρική ανορεξία της κόρης – Ελληνική έρευνα
Γιγάντια η συναισθηματική εμπλοκή της μητέρας στη νευρική ανορεξία της κόρης – Ελληνική έρευνα
Ελληνική μελέτη που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο ICED 2026, δείχνει ότι στο πλαίσιο της ελληνικής, καθώς και της ευρύτερα μεσογειακής οικογένειας, η διαχείριση των περιπτώσεων διατροφικών διαταραχών και ειδικά της νευρικής ανορεξίας, χαρακτηρίζεται από τη συναισθηματική υπερ-εμπλοκή της μητέρας
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία ελληνικής έρευνας για τις διατροφικές διαταραχές, που δείχνουν ότι η συναισθηματική υπερεμπλοκή των φροντιστών είναι υψηλότερη όταν ο ασθενής πάσχει από νευρική ανορεξία, έχει χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος ή εμφανίζει αυτοτραυματικές συμπεριφορές.
Τα ευρήματα φωτίζουν με διαφορετικό τρόπο τον ρόλο της οικογένειας στη φροντίδα των ατόμων με διατροφικές διαταραχές, αναδεικνύοντας ότι η έντονη συναισθηματική συμμετοχή των φροντιστών δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται μονοδιάστατα ως αρνητικός παράγοντας. Αντίθετα, σε πολιτισμικά πλαίσια όπως το ελληνικό και ευρύτερα το μεσογειακό, μπορεί να αποτελεί έκφραση φροντίδας, εγγύτητας και αυξημένου αισθήματος ευθύνης απέναντι στο αγαπημένο πρόσωπο που νοσεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα ευρήματα φωτίζουν με διαφορετικό τρόπο τον ρόλο της οικογένειας στη φροντίδα των ατόμων με διατροφικές διαταραχές, αναδεικνύοντας ότι η έντονη συναισθηματική συμμετοχή των φροντιστών δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται μονοδιάστατα ως αρνητικός παράγοντας. Αντίθετα, σε πολιτισμικά πλαίσια όπως το ελληνικό και ευρύτερα το μεσογειακό, μπορεί να αποτελεί έκφραση φροντίδας, εγγύτητας και αυξημένου αισθήματος ευθύνης απέναντι στο αγαπημένο πρόσωπο που νοσεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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