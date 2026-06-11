Νέο Webinar από την OsteoStrong: Οστική Υγεία: Ο Χαμένος Κρίκος της Μακροζωίας

Όταν γίνεται λόγος για μακροζωία, οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται τη σωστή διατροφή, την καρδιαγγειακή υγεία, τη σωματική άσκηση ή τη νοητική ευεξία. Υπάρχει όμως ένας κρίσιμος παράγοντας που συχνά παραβλέπεται, παρότι επηρεάζει καθοριστικά την ποιότητα και τη διάρκεια της ζωής μας: η υγεία των οστών.