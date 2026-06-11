Νέο Webinar από την OsteoStrong: Οστική Υγεία: Ο Χαμένος Κρίκος της Μακροζωίας
Νέο Webinar από την OsteoStrong: Οστική Υγεία: Ο Χαμένος Κρίκος της Μακροζωίας
Όταν γίνεται λόγος για μακροζωία, οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται τη σωστή διατροφή, την καρδιαγγειακή υγεία, τη σωματική άσκηση ή τη νοητική ευεξία. Υπάρχει όμως ένας κρίσιμος παράγοντας που συχνά παραβλέπεται, παρότι επηρεάζει καθοριστικά την ποιότητα και τη διάρκεια της ζωής μας: η υγεία των οστών.
Με στόχο να αναδείξει τον θεμελιώδη ρόλο της οστικής υγείας στην υγιή γήρανση και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας σε κάθε ηλικία, η OsteoStrong διοργανώνει την ομιλία με τίτλο «Οστική Υγεία: Ο Χαμένος Κρίκος της Μακροζωίας», την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 18:30, με δυνατότητα παρακολούθησης τόσο δια ζώσης όσο και online.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της OsteoStrong Athens, στη διεύθυνση Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, ενώ για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 210 7298209 η να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ΕΔΩ για τη δια ζώσης παρακολούθηση.
Για όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν on line μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ΕΔΩ
Γιατί η οστική υγεία είναι τόσο σημαντική;
Τα οστά δεν αποτελούν απλώς το «σκελετικό πλαίσιο» του σώματος. Είναι ένας ζωντανός ιστός που επηρεάζει την κινητικότητα, την ισορροπία, τη δύναμη και τελικά την ικανότητά μας να ζούμε ενεργά και ανεξάρτητα όσο μεγαλώνουμε.
Σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, η απώλεια οστικής μάζας και η οστεοπόρωση συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Τα κατάγματα που σχετίζονται με την οστεοπόρωση μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής, περιορίζοντας την κινητικότητα και αυξάνοντας την εξάρτηση από τρίτους.
Στην ομιλία θα παρουσιαστούν τα νεότερα επιστημονικά ευρήματα που συνδέουν την οστική υγεία με τη μακροζωία, ενώ θα αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των οστών σε κάθε στάδιο της ζωής. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τον ρόλο της πρόληψης, της διατροφής, της άσκησης και του τρόπου ζωής στη διατήρηση ενός ισχυρού και ανθεκτικού σκελετού.
Η εισηγήτρια: Μαρία Ρηγοπούλου
Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης είναι η Μαρία Ρηγοπούλου, μία από τις πλέον εξειδικευμένες επαγγελματίες στον χώρο της οστεοπόρωσης, της διατροφογενετικής και της υγιούς γήρανσης.
Η Μαρία Ρηγοπούλου είναι:
• MSc, DipION
• Nutritional Therapist
• Ειδικός στη Λειτουργική Ιατρική
• Ειδικός στη Nutrigenetics και Nutrigenomics
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της OsteoStrong Athens, στη διεύθυνση Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, ενώ για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 210 7298209 η να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ΕΔΩ για τη δια ζώσης παρακολούθηση.
Για όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν on line μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ΕΔΩ
Γιατί η οστική υγεία είναι τόσο σημαντική;
Τα οστά δεν αποτελούν απλώς το «σκελετικό πλαίσιο» του σώματος. Είναι ένας ζωντανός ιστός που επηρεάζει την κινητικότητα, την ισορροπία, τη δύναμη και τελικά την ικανότητά μας να ζούμε ενεργά και ανεξάρτητα όσο μεγαλώνουμε.
Σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, η απώλεια οστικής μάζας και η οστεοπόρωση συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Τα κατάγματα που σχετίζονται με την οστεοπόρωση μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής, περιορίζοντας την κινητικότητα και αυξάνοντας την εξάρτηση από τρίτους.
Στην ομιλία θα παρουσιαστούν τα νεότερα επιστημονικά ευρήματα που συνδέουν την οστική υγεία με τη μακροζωία, ενώ θα αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των οστών σε κάθε στάδιο της ζωής. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τον ρόλο της πρόληψης, της διατροφής, της άσκησης και του τρόπου ζωής στη διατήρηση ενός ισχυρού και ανθεκτικού σκελετού.
Η εισηγήτρια: Μαρία Ρηγοπούλου
Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης είναι η Μαρία Ρηγοπούλου, μία από τις πλέον εξειδικευμένες επαγγελματίες στον χώρο της οστεοπόρωσης, της διατροφογενετικής και της υγιούς γήρανσης.
Η Μαρία Ρηγοπούλου είναι:
• MSc, DipION
• Nutritional Therapist
• Ειδικός στη Λειτουργική Ιατρική
• Ειδικός στη Nutrigenetics και Nutrigenomics
• Health Coach
• Yoga & Breathwork Instructor
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει αφιερωθεί στη μελέτη και εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων που συνδυάζουν τη λειτουργική ιατρική, την κλινική διατροφή, τη διατροφογενετική, την άσκηση και τη διαχείριση του στρες, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής.
Η προσωπική της εμπειρία με τη διάγνωση προχωρημένης οστεοπόρωσης σε σχετικά νεαρή ηλικία αποτέλεσε το έναυσμα για να εμβαθύνει στη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη μακροχρόνια υγεία των οστών. Σήμερα, μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ομιλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βοηθά γυναίκες και άνδρες να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες του οργανισμού τους και να χτίσουν ένα βιώσιμο πλάνο υγιούς γήρανσης.
Πώς η OsteoStrong συμβάλλει στην υγεία των οστών και τη μακροζωία
Η διατήρηση της οστικής πυκνότητας και της αντοχής του σκελετού αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ζωή με κινητικότητα, αυτονομία και ποιότητα. Ωστόσο, μετά την ηλικία των 30 ετών, η φυσική διαδικασία αναδόμησης των οστών αρχίζει σταδιακά να επιβραδύνεται, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η απώλεια οστικής μάζας επιταχύνεται λόγω ορμονικών αλλαγών, καθιστικής ζωής, ελλιπούς άσκησης ή διατροφικών ελλείψεων.
Η OsteoStrong δημιουργήθηκε με στόχο να αξιοποιήσει μια θεμελιώδη βιολογική αρχή: τα οστά γίνονται ισχυρότερα όταν δέχονται κατάλληλα και ασφαλή μηχανικά ερεθίσματα. Η μέθοδος βασίζεται στην οστεογονική φόρτιση (osteogenic loading), μια διαδικασία κατά την οποία ο σκελετός ενεργοποιείται μέσω σύντομων, ελεγχόμενων και εξατομικευμένων φορτίσεων υψηλής έντασης αλλά χαμηλής διάρκειας.
Σε αντίθεση με τη συμβατική άσκηση, η οποία συχνά στοχεύει κυρίως στο καρδιοαναπνευστικό ή μυϊκό σύστημα, η OsteoStrong έχει σχεδιαστεί ειδικά για να παρέχει στα οστά το ερέθισμα που χρειάζονται ώστε να διατηρούν ή και να βελτιώνουν τη δομική τους αντοχή. Οι συνεδρίες διαρκούν 15 λεπτά την εβδομάδα και πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων φυσικοθεραπευτών, χωρίς επαναλαμβανόμενες κινήσεις, κραδασμούς ή καταπόνηση των αρθρώσεων.
Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για τη σχέση μεταξύ μηχανικής φόρτισης και οστικής υγείας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Είναι πλέον γνωστό ότι ο σκελετός ανταποκρίνεται στα κατάλληλα φορτία ενεργοποιώντας φυσικούς μηχανισμούς αναδόμησης, οι οποίοι συμβάλλουν στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας και της ανθεκτικότητας των οστών.
Για τον λόγο αυτό, η OsteoStrong προσελκύει το ενδιαφέρον ανθρώπων που επιθυμούν να επενδύσουν προληπτικά στην υγεία τους, αλλά και ατόμων που αναζητούν συμπληρωματικές λύσεις για τη διατήρηση της οστικής τους μάζας και της λειτουργικότητάς τους καθώς μεγαλώνουν.
Πέρα όμως από την υγεία των οστών, η μέθοδος στοχεύει συνολικά στη βελτίωση της φυσικής λειτουργικότητας. Ένα ισχυρότερο μυοσκελετικό σύστημα συνδέεται με καλύτερη ισορροπία, μεγαλύτερη δύναμη, μειωμένο κίνδυνο πτώσεων και αυξημένη ικανότητα εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων. Αυτοί ακριβώς οι παράγοντες αποτελούν σήμερα βασικούς δείκτες υγιούς γήρανσης και συνδέονται άμεσα με τη διατήρηση της ανεξαρτησίας σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Η σημασία της μεθόδου έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης και στην Ελλάδα. Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του καθηγητή Ενδοκρινολογίας κ. Γεωργίου Χρούσου, πραγματοποίησε μελέτη για τις επιδράσεις της οστεογονικής φόρτισης, συμβάλλοντας στην περαιτέρω κατανόηση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η συγκεκριμένη προσέγγιση στην υποστήριξη της οστικής υγείας.
Σε μια εποχή όπου η μακροζωία δεν μετριέται μόνο σε χρόνια αλλά και σε ποιότητα ζωής, η OsteoStrong αναδεικνύει μια σημαντική αλήθεια: η υγεία των οστών δεν αφορά μόνο την πρόληψη των καταγμάτων, αλλά αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διατήρηση της δύναμης, της κινητικότητας και της ανεξαρτησίας σε κάθε ηλικία.
Η OsteoStrong®έχει 4 κέντρα στη χώρα μας:
• Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)
• Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)
• Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)
• Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)
Επισκεφθείτε το πλησιέστερο κέντρο για να μάθετε περισσότερα ή κλείστε μία δοκιμαστική συνεδρία
Πληροφορίες Εκδήλωσης
Τίτλος: Οστική Υγεία: Ο Χαμένος Κρίκος της Μακροζωίας
Ημερομηνία: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026
Ώρα: 18:30
Παρακολούθηση: Δια ζώσης & Online
Χώρος: OsteoStrong Athens, Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 7298209
Η συμμετοχή είναι ανοιχτή στο κοινό κατόπιν δήλωσης συμμετοχής.
Δια ζώσης: συμπληρώστε τα στοιχεία σας ΕΔΩ
Online: συμπληρώστε τα στοιχεία σας ΕΔΩ
• Yoga & Breathwork Instructor
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει αφιερωθεί στη μελέτη και εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων που συνδυάζουν τη λειτουργική ιατρική, την κλινική διατροφή, τη διατροφογενετική, την άσκηση και τη διαχείριση του στρες, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής.
Η προσωπική της εμπειρία με τη διάγνωση προχωρημένης οστεοπόρωσης σε σχετικά νεαρή ηλικία αποτέλεσε το έναυσμα για να εμβαθύνει στη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη μακροχρόνια υγεία των οστών. Σήμερα, μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ομιλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βοηθά γυναίκες και άνδρες να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες του οργανισμού τους και να χτίσουν ένα βιώσιμο πλάνο υγιούς γήρανσης.
Πώς η OsteoStrong συμβάλλει στην υγεία των οστών και τη μακροζωία
Η διατήρηση της οστικής πυκνότητας και της αντοχής του σκελετού αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ζωή με κινητικότητα, αυτονομία και ποιότητα. Ωστόσο, μετά την ηλικία των 30 ετών, η φυσική διαδικασία αναδόμησης των οστών αρχίζει σταδιακά να επιβραδύνεται, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η απώλεια οστικής μάζας επιταχύνεται λόγω ορμονικών αλλαγών, καθιστικής ζωής, ελλιπούς άσκησης ή διατροφικών ελλείψεων.
Η OsteoStrong δημιουργήθηκε με στόχο να αξιοποιήσει μια θεμελιώδη βιολογική αρχή: τα οστά γίνονται ισχυρότερα όταν δέχονται κατάλληλα και ασφαλή μηχανικά ερεθίσματα. Η μέθοδος βασίζεται στην οστεογονική φόρτιση (osteogenic loading), μια διαδικασία κατά την οποία ο σκελετός ενεργοποιείται μέσω σύντομων, ελεγχόμενων και εξατομικευμένων φορτίσεων υψηλής έντασης αλλά χαμηλής διάρκειας.
Σε αντίθεση με τη συμβατική άσκηση, η οποία συχνά στοχεύει κυρίως στο καρδιοαναπνευστικό ή μυϊκό σύστημα, η OsteoStrong έχει σχεδιαστεί ειδικά για να παρέχει στα οστά το ερέθισμα που χρειάζονται ώστε να διατηρούν ή και να βελτιώνουν τη δομική τους αντοχή. Οι συνεδρίες διαρκούν 15 λεπτά την εβδομάδα και πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων φυσικοθεραπευτών, χωρίς επαναλαμβανόμενες κινήσεις, κραδασμούς ή καταπόνηση των αρθρώσεων.
Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για τη σχέση μεταξύ μηχανικής φόρτισης και οστικής υγείας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Είναι πλέον γνωστό ότι ο σκελετός ανταποκρίνεται στα κατάλληλα φορτία ενεργοποιώντας φυσικούς μηχανισμούς αναδόμησης, οι οποίοι συμβάλλουν στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας και της ανθεκτικότητας των οστών.
Για τον λόγο αυτό, η OsteoStrong προσελκύει το ενδιαφέρον ανθρώπων που επιθυμούν να επενδύσουν προληπτικά στην υγεία τους, αλλά και ατόμων που αναζητούν συμπληρωματικές λύσεις για τη διατήρηση της οστικής τους μάζας και της λειτουργικότητάς τους καθώς μεγαλώνουν.
Πέρα όμως από την υγεία των οστών, η μέθοδος στοχεύει συνολικά στη βελτίωση της φυσικής λειτουργικότητας. Ένα ισχυρότερο μυοσκελετικό σύστημα συνδέεται με καλύτερη ισορροπία, μεγαλύτερη δύναμη, μειωμένο κίνδυνο πτώσεων και αυξημένη ικανότητα εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων. Αυτοί ακριβώς οι παράγοντες αποτελούν σήμερα βασικούς δείκτες υγιούς γήρανσης και συνδέονται άμεσα με τη διατήρηση της ανεξαρτησίας σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Η σημασία της μεθόδου έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης και στην Ελλάδα. Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του καθηγητή Ενδοκρινολογίας κ. Γεωργίου Χρούσου, πραγματοποίησε μελέτη για τις επιδράσεις της οστεογονικής φόρτισης, συμβάλλοντας στην περαιτέρω κατανόηση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η συγκεκριμένη προσέγγιση στην υποστήριξη της οστικής υγείας.
Σε μια εποχή όπου η μακροζωία δεν μετριέται μόνο σε χρόνια αλλά και σε ποιότητα ζωής, η OsteoStrong αναδεικνύει μια σημαντική αλήθεια: η υγεία των οστών δεν αφορά μόνο την πρόληψη των καταγμάτων, αλλά αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διατήρηση της δύναμης, της κινητικότητας και της ανεξαρτησίας σε κάθε ηλικία.
Η OsteoStrong®έχει 4 κέντρα στη χώρα μας:
• Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)
• Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)
• Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)
• Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)
Επισκεφθείτε το πλησιέστερο κέντρο για να μάθετε περισσότερα ή κλείστε μία δοκιμαστική συνεδρία
Πληροφορίες Εκδήλωσης
Τίτλος: Οστική Υγεία: Ο Χαμένος Κρίκος της Μακροζωίας
Ημερομηνία: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026
Ώρα: 18:30
Παρακολούθηση: Δια ζώσης & Online
Χώρος: OsteoStrong Athens, Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 7298209
Η συμμετοχή είναι ανοιχτή στο κοινό κατόπιν δήλωσης συμμετοχής.
Δια ζώσης: συμπληρώστε τα στοιχεία σας ΕΔΩ
Online: συμπληρώστε τα στοιχεία σας ΕΔΩ
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