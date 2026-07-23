Βελονισμός: Μπορεί να επηρεάσει γονίδια και DNA; Μια γιατρός εξηγεί

Τα γονίδια μας δεν μας καθορίζουν - Μπορούμε να επηρεάσουμε την έκφρασή τους με αλλάγες στον τρόπο ζωής, με την ρύθμιση του νευρικού συστήματος, ακόμη και με τον βελονισμό - Μία γιατρός εξηγεί