Βελονισμός: Μπορεί να επηρεάσει γονίδια και DNA; Μια γιατρός εξηγεί
Βελονισμός: Μπορεί να επηρεάσει γονίδια και DNA; Μια γιατρός εξηγεί
Τα γονίδια μας δεν μας καθορίζουν - Μπορούμε να επηρεάσουμε την έκφρασή τους με αλλάγες στον τρόπο ζωής, με την ρύθμιση του νευρικού συστήματος, ακόμη και με τον βελονισμό - Μία γιατρός εξηγεί
Τα γονίδια που κληρονομούμε αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της βιολογικής μας ταυτότητας, δεν καθορίζουν όμως απόλυτα την υγεία και την πορεία της ζωής μας. Όπως επισημαίνει η γιατρός και βελονίστρια Μαρία Μπελιβάνη, σε ανάρτηση στο Instagram, μέσα από καθημερινές επιλογές και παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής μπορούμε να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα γονίδιά μας «εκφράζονται».
Αυτό είναι το πεδίο που μελετά η επιγενετική: όχι τις αλλαγές στην ίδια την αλληλουχία του DNA, αλλά τους μηχανισμούς που επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων.
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Αυτό είναι το πεδίο που μελετά η επιγενετική: όχι τις αλλαγές στην ίδια την αλληλουχία του DNA, αλλά τους μηχανισμούς που επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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