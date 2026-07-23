SOS για τα αντιβιοτικά – Αυξάνεται επικίνδυνα η μικροβιακή αντοχή – Στο στόχαστρο τα παιδιά

Η μικροβιακή αντοχή αυξάνεται σε κάθε περιοχή του κόσμου – Έως το 2035 επικίνδυνα βακτήρια ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται ούτε στις θεραπείες τελευταίας γραμμής