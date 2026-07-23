SOS για τα αντιβιοτικά – Αυξάνεται επικίνδυνα η μικροβιακή αντοχή – Στο στόχαστρο τα παιδιά
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Αντιβιοτικά Αντίσταση στα αντιβιοτικά Βακτήρια Μικροβιακή Αντοχή Παιδιά

SOS για τα αντιβιοτικά – Αυξάνεται επικίνδυνα η μικροβιακή αντοχή – Στο στόχαστρο τα παιδιά

Η μικροβιακή αντοχή αυξάνεται σε κάθε περιοχή του κόσμου – Έως το 2035 επικίνδυνα βακτήρια ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται ούτε στις θεραπείες τελευταίας γραμμής

SOS για τα αντιβιοτικά – Αυξάνεται επικίνδυνα η μικροβιακή αντοχή – Στο στόχαστρο τα παιδιά
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακόμη και τα ισχυρότερα αντιβιοτικά, εκείνα που οι γιατροί φυλάσσουν ως ύστατη επιλογή όταν οι συνήθεις θεραπείες αποτυγχάνουν, κινδυνεύουν να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους στα παιδιά.

Νέα παγκόσμια μελέτη καταγράφει σταθερή άνοδο της μικροβιακής αντοχής σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, προειδοποιώντας ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία ορισμένες σοβαρές παιδι

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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