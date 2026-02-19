4 τρόφιμα που αυξάνουν την «καλή» HDL χοληστερόλη και προστατεύουν την καρδιά – Έλληνας καθηγητής εξηγεί
4 τρόφιμα που αυξάνουν την «καλή» HDL χοληστερόλη και προστατεύουν την καρδιά – Έλληνας καθηγητής εξηγεί
Η χρόνια φλεγμονή αποτελεί βασικό μηχανισμό ανάπτυξης καρδιαγγειακών παθήσεων - Έλληνας καθηγητής παρουσιάζει τις διατροφικές επιλογές που βελτιώνουν την αναλογία καλής HDL προς κακή LDL χοληστερόλη θωρακίζοντας την υγεία της καρδιάς
Η χοληστερόλη αποτελεί έναν από τους βασικούς «ενόχους» για την εμφάνιση καρδιακών παθήσεων. Ταυτόχρονα, όμως, ένα μέρος της είναι απαραίτητο για την προστασία της καρδιάς. Όπως εξηγεί σε άρθρο του στο The Conversation o κ. Ιωάννης Ζαμπετάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Limerick, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι χοληστερόλης:
-Η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL) ή «κακή» χοληστερόλη, που συσσωρεύεται στα τοιχώματα των αρτηριών και σχηματίζει λιπώδεις πλάκες. Με την πάροδο του χρόνου, οι πλάκες στενεύουν τις αρτηρίες, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία του αίματος και αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου.
-Η λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL), γνωστή και ως «καλή» χοληστερόλη, απομακρύνει την περίσσεια της LDL από τους ιστούς και τις αρτηρίες και την μεταφέρει πίσω στο ήπαρ για να αποβληθεί. Λειτουργεί, επίσης, προστατευτικά για τα τοιχώματα των αρτηριών, μειώνοντας την πιθανότητα σχηματισμού αποφράξεων.
Γιατί η αναλογία LDL – HDL είναι σημαντική
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
-Η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL) ή «κακή» χοληστερόλη, που συσσωρεύεται στα τοιχώματα των αρτηριών και σχηματίζει λιπώδεις πλάκες. Με την πάροδο του χρόνου, οι πλάκες στενεύουν τις αρτηρίες, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία του αίματος και αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου.
-Η λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL), γνωστή και ως «καλή» χοληστερόλη, απομακρύνει την περίσσεια της LDL από τους ιστούς και τις αρτηρίες και την μεταφέρει πίσω στο ήπαρ για να αποβληθεί. Λειτουργεί, επίσης, προστατευτικά για τα τοιχώματα των αρτηριών, μειώνοντας την πιθανότητα σχηματισμού αποφράξεων.
Γιατί η αναλογία LDL – HDL είναι σημαντική
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα