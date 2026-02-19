4 τρόφιμα που αυξάνουν την «καλή» HDL χοληστερόλη και προστατεύουν την καρδιά – Έλληνας καθηγητής εξηγεί

Η χρόνια φλεγμονή αποτελεί βασικό μηχανισμό ανάπτυξης καρδιαγγειακών παθήσεων - Έλληνας καθηγητής παρουσιάζει τις διατροφικές επιλογές που βελτιώνουν την αναλογία καλής HDL προς κακή LDL χοληστερόλη θωρακίζοντας την υγεία της καρδιάς