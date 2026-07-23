Τρεις ασθενείς σε ΜΕΘ με ιό Δυτικού Νείλου – Τριπλάσια κρούσματα σε μία εβδομάδα
Τρεις ασθενείς σε ΜΕΘ με ιό Δυτικού Νείλου – Τριπλάσια κρούσματα σε μία εβδομάδα
Συνολικά 21 κρούσματα έχουν καταγραφεί από την αρχή της φετινής περιόδου μετάδοσης – Ποιες περιοχές χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου
Απότομη αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα διαγνώστηκαν 14 περιστατικά. Ο συνολικός αριθμός των εγχώριων κρουσμάτων για το 2026 ανέρχεται πλέον σε 21, με τη συντριπτική πλειονότητα των ασθενών να εμφανίζει σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα.
Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), έως τις 22 Ιουλίου είχαν καταγραφεί 20 ασθενείς με νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Μόνο ένα περιστατικό παρουσίασε ήπια συμπτώματα ή δεν εμφάνισε εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί θάνατος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), έως τις 22 Ιουλίου είχαν καταγραφεί 20 ασθενείς με νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Μόνο ένα περιστατικό παρουσίασε ήπια συμπτώματα ή δεν εμφάνισε εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί θάνατος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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