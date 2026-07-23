Θερμοπληξία: Τα συμπτώματα και οι οδηγίες για τη σωστή αντιμετώπισή της
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Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) Ζέστη Θερμοπληξία Καύσωνας

Θερμοπληξία: Τα συμπτώματα και οι οδηγίες για τη σωστή αντιμετώπισή της

Η θερμοπληξία είναι μια επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει τα συμπτώματα που απαιτούν άμεση αντίδραση και τις βασικές κινήσεις πρώτων βοηθειών

Θερμοπληξία: Τα συμπτώματα και οι οδηγίες για τη σωστή αντιμετώπισή της
ygeiamou.gr team
Με τον υδράργυρο να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και το κύμα καύσωνα να επηρεάζει το σύνολο σχεδόν της χώρας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) υπενθυμίζει στους πολίτες τα βασικά συμπτώματα της θερμοπληξίας, καθώς και τις απαραίτητες οδηγίες για την άμεση και σωστή αντιμετώπισή της.

Η θερμοπληξία αποτελεί επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση, κατά την οποία η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται επικίνδυνα (συνήθως πάνω από 41°C) και ο οργανισμός αδυνατεί να αποβάλει τη θερμότητα.

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ygeiamou.gr team
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