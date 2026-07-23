Θερμοπληξία: Τα συμπτώματα και οι οδηγίες για τη σωστή αντιμετώπισή της

Η θερμοπληξία είναι μια επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει τα συμπτώματα που απαιτούν άμεση αντίδραση και τις βασικές κινήσεις πρώτων βοηθειών