Τρώμε λιγότερο όταν πίνουμε νερό με το φαγητό; Οι ειδικοί απαντούν

Αρκεί από μόνο του ένα ποτήρι νερό στο τραπέζι για να μας κάνει να φάμε λιγότερο; Μην βιαστείτε να απαντήσετε!