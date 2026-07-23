Τρώμε λιγότερο όταν πίνουμε νερό με το φαγητό; Οι ειδικοί απαντούν
Τρώμε λιγότερο όταν πίνουμε νερό με το φαγητό; Οι ειδικοί απαντούν
Αρκεί από μόνο του ένα ποτήρι νερό στο τραπέζι για να μας κάνει να φάμε λιγότερο; Μην βιαστείτε να απαντήσετε!
Εάν συνηθίζετε να έχετε πάντα δίπλα με το φαγητό σας ένα μεγάλο ποτήρι νερό –όχι τόσο για ενυδάτωση αλλά για να φάτε λιγότερο- τα αποτελέσματα μιας νεότερης μελέτης θα σας βάλουν σε σκέψεις. Ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Cornell και Penn State αμφισβητούν τη λογική ότι το νερό γεμίζει το στομάχι, ενισχύει το αίσθημα κορεσμού και περιορίζει την όρεξη.
Συγκεκριμένα, στην έρευνά τους, που δημοσιεύθηκε στο Appetite, διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που έπιναν περισσότερο νερό κατά τη διάρκεια του γεύματος δεν έτρωγαν λιγότερο. Αντίθετα, κατανάλωναν περισσότερη τροφή και, κατά συνέπεια, περισσότερες θερμίδες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Συγκεκριμένα, στην έρευνά τους, που δημοσιεύθηκε στο Appetite, διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που έπιναν περισσότερο νερό κατά τη διάρκεια του γεύματος δεν έτρωγαν λιγότερο. Αντίθετα, κατανάλωναν περισσότερη τροφή και, κατά συνέπεια, περισσότερες θερμίδες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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