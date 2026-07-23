Οι Έλληνες ζουν πολύ μεν, αλλά περνούν 12 χρόνια ζωής με προβλήματα υγείας
Οι Έλληνες ζουν πολύ μεν, αλλά περνούν 12 χρόνια ζωής με προβλήματα υγείας
Το «χάσμα νοσηρότητας» αυξήθηκε κατά 18% από το 1990, με τους Έλληνες να περνούν πλέον σχεδόν 12 χρόνια της ζωής τους με χρόνιες παθήσεις, αναπηρίες ή άλλα προβλήματα υγείας
Η μακροζωία αποτελεί αναμφίβολα μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Ωστόσο, στην Ελλάδα – όπως και στις περισσότερες χώρες του κόσμου – τα επιπλέον χρόνια ζωής δεν συνοδεύονται απαραίτητα από καλύτερη υγεία.
Αντίθετα, οι Έλληνες ζουν περισσότερο, αλλά περνούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους αντιμετωπίζοντας χρόνιες παθήσεις, αναπηρίες και προβλήματα που περιορίζουν την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.
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Αντίθετα, οι Έλληνες ζουν περισσότερο, αλλά περνούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους αντιμετωπίζοντας χρόνιες παθήσεις, αναπηρίες και προβλήματα που περιορίζουν την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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