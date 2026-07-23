Οι Έλληνες ζουν πολύ μεν, αλλά περνούν 12 χρόνια ζωής με προβλήματα υγείας

Το «χάσμα νοσηρότητας» αυξήθηκε κατά 18% από το 1990, με τους Έλληνες να περνούν πλέον σχεδόν 12 χρόνια της ζωής τους με χρόνιες παθήσεις, αναπηρίες ή άλλα προβλήματα υγείας