Ποιος ειδικός φροντίζει την όρασή μας; Ο ρόλος του οπτικού – οπτομέτρη

Η φροντίδα της όρασης δεν είναι υπόθεση αποκλειστικότητας - είναι ζήτημα συνεργασίας και σαφών ρόλων, εξηγεί ο κ. Σωτήρης Πλαΐνης, PhD, Οπτικός - Οπτομέτρης και Ερευνητής στην Επιστήμη της Όρασης