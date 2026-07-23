Ποιος ειδικός φροντίζει την όρασή μας; Ο ρόλος του οπτικού – οπτομέτρη
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Ποιος ειδικός φροντίζει την όρασή μας; Ο ρόλος του οπτικού – οπτομέτρη

Η φροντίδα της όρασης δεν είναι υπόθεση αποκλειστικότητας - είναι ζήτημα συνεργασίας και σαφών ρόλων, εξηγεί ο κ. Σωτήρης Πλαΐνης, PhD, Οπτικός - Οπτομέτρης και Ερευνητής στην Επιστήμη της Όρασης

Ποιος ειδικός φροντίζει την όρασή μας; Ο ρόλος του οπτικού – οπτομέτρη
ygeiamou.gr team
*Γράφει ο κ. Σωτήρης Πλαΐνης, PhD, Οπτικός – Οπτομέτρης και Ερευνητής στην Επιστήμη της Όρασης, Εργαστήριο Οπτικής και Όρασης, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης · Visiting Research Fellow, Aston University (UK) · Fellow of the European Academy of Optometry & Optics (FEAOO)

Η φροντίδα της όρασης δεν εξαντλείται στη διάγνωση μιας πάθησης, ούτε στην εκτέλεση μιας συνταγής. Αποτελεί μια διαρκή διαδικασία αξιολόγησης, εξατομίκευσης, παρακολούθησης και συνεργασίας ανάμεσα σε διαφορετικούς επαγγελματίες υγείας, με κοινό στόχο την ασφάλεια, τη λειτουργική όραση και την ποιότητα ζωής του πολίτη.

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ygeiamou.gr team
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