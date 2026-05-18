Στην εποχή της σεμαγλουτίδης το «βάρος» της παχυσαρκίας μετατοπίζεται στη βιομηχανία τροφίμων

Μια νέα γενιά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, όπως οι αγωνιστές GLP-1, δεν φαίνεται να αλλάζει μόνο τη θεραπευτική προσέγγιση της νόσου. Σύμφωνα με αναλυτικό δοκίμιο που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παχυσαρκία στην Κωνσταντινούπολη, μπορεί να αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται την ευθύνη για την παχυσαρκία.

Οι συγγραφείς του δοκιμίου, ο επίκουρος καθηγητής Luc Louis Hagenaars από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Amsterdam UMC και η καθηγήτρια Laura Anne Schmidt από το Institute for Health Policy Studies του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, υποστηρίζουν ότι η «εποχή της σεμαγλουτίδης» θα μπορούσε να μετατοπίσει το βάρος της ευθύνης από το άτομο προς το εμπορικό σύστημα τροφίμων.



