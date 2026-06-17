Στάση εργασίας σήμερα – Αντιδρούν εργαζόμενοι στα νοσοκομεία για τα βαρέα και ανθυγιεινά
Στάση εργασίας σήμερα – Αντιδρούν εργαζόμενοι στα νοσοκομεία για τα βαρέα και ανθυγιεινά
Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων διαμαρτύρονται ότι αποκλείονται ειδικότητες από τα Βαρέα Ανθυγιεινά ένσημα, όπως φυσικοθεραπευτές και τραυματιοφορείς και συνεχίζουν τις πιέσεις προς τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας
Νέα κινητοποίηση για την εξαίρεση επαγγελματιών υγείας από τα βαρέα και ανθυγιεινά (ΒΑΕ) έχει προκηρύξει για σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ). Μετά τη διαμαρτυρία της 10ης Ιουνίου έξω από το Υπουργείο Εργασίας, οι επαγγελματίες υγείας που αποκλείονται από τα ΒΑΕ, όπως είναι οι φυσικοθεραπευτές, οι τραυματιοφορείς, οι μαίες, οι βοηθοί θαλάμου έχουν στάση εργασίας σήμερα 12.00-15.00 και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας.
«Η ένταξη στα ΒΑΕ όλων των επαγγελμάτων υγείας που προβλέπει το πόρισμα της επιτροπής Μπεχράκη με βεβαιότητα δεν θα προκαλέσει κύμα φυγής υγειονομικών προς συνταξιοδότηση. Αντιθέτως η συνεχιζόμενη άδικη, άνιση μεταχείριση εργαζομένων ίδιων επαγγελματιών ανάλογα την ημερομηνία πρόσληψης και τη σχέση εργασίας σχετικά με την ένταξη στα ΒΑΕ, ημέρα με την ημέρα μεγαλώνει το κύμα μαζικών αποχωρήσεων αναζητώντας δουλειά στον ιδιωτικό τομέα που αυτοδίκαια με βάση τις ασφαλιστικές διατάξεις εντάσσονται στα ΒΑΕ», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, και προσθέτει:
«Είναι άδικο και άνισο οι μόνιμοι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μετά την 1.1.2011, οι παλαιότεροι που επέλεξαν με αίτηση την ένταξη στα ΒΑΕ και οι συμβασιούχοι να είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ με βάση τον κανονισμό του ΙΚΑ και οι παλαιότεροι εργαζόμενοι των ίδιων επαγγελμάτων να είναι αποκλεισμένοι, επειδή διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα το πρώην Δημόσιο (τώρα ΕΦΚΑ)».
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«Η ένταξη στα ΒΑΕ όλων των επαγγελμάτων υγείας που προβλέπει το πόρισμα της επιτροπής Μπεχράκη με βεβαιότητα δεν θα προκαλέσει κύμα φυγής υγειονομικών προς συνταξιοδότηση. Αντιθέτως η συνεχιζόμενη άδικη, άνιση μεταχείριση εργαζομένων ίδιων επαγγελματιών ανάλογα την ημερομηνία πρόσληψης και τη σχέση εργασίας σχετικά με την ένταξη στα ΒΑΕ, ημέρα με την ημέρα μεγαλώνει το κύμα μαζικών αποχωρήσεων αναζητώντας δουλειά στον ιδιωτικό τομέα που αυτοδίκαια με βάση τις ασφαλιστικές διατάξεις εντάσσονται στα ΒΑΕ», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, και προσθέτει:
«Είναι άδικο και άνισο οι μόνιμοι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μετά την 1.1.2011, οι παλαιότεροι που επέλεξαν με αίτηση την ένταξη στα ΒΑΕ και οι συμβασιούχοι να είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ με βάση τον κανονισμό του ΙΚΑ και οι παλαιότεροι εργαζόμενοι των ίδιων επαγγελμάτων να είναι αποκλεισμένοι, επειδή διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα το πρώην Δημόσιο (τώρα ΕΦΚΑ)».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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