Στάση εργασίας σήμερα – Αντιδρούν εργαζόμενοι στα νοσοκομεία για τα βαρέα και ανθυγιεινά

Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων διαμαρτύρονται ότι αποκλείονται ειδικότητες από τα Βαρέα Ανθυγιεινά ένσημα, όπως φυσικοθεραπευτές και τραυματιοφορείς και συνεχίζουν τις πιέσεις προς τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας