Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Ικανοποιείται το αίτημα των γιατρών για τη συνέχισή του
Ο ΙΣΑ είχε αποστείλει επιστολές στο Υπουργείο Υγείας για τον κομβικό ρόλο των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων στη Δημόσια Υγεία
Ικανοποιείται, όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) το αίτημα του ιατρικού κόσμου για παράταση του προγράμματος «Προλαμβάνω» μετά τη λήξη της χρηματοδότησής του από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας να συνεχιστεί το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», και μετά τη λήξη της χρηματοδότησής από το ταμείο ανάκαμψης, ανταποκρινόμενη στο σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει ο ΙΣΑ και η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, με επιστολές τους προς τον Υπουργό Υγείας Α. Γεωργιάδη και την Αν. Υπουργό Ε. Αγαπηδάκη.
