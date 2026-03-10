Πηγή ρύπανσης του αέρα τα αρωματικά κεριά που ανάβουμε στο σπίτι

Μπορεί να δημιουργεί ατμόσφαιρα στο σπίτι, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε