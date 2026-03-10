Πηγή ρύπανσης του αέρα τα αρωματικά κεριά που ανάβουμε στο σπίτι
Μπορεί να δημιουργεί ατμόσφαιρα στο σπίτι, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε
Όταν το φως από το κερί τρεμοπαίζει και η μυρωδιά του κεριού απλώνεται στο σαλόνι, ενώ έξω το κρύο σκεπάζει την πόλη, πολλοί νιώθουμε μία γλυκιά αίσθηση θαλπωρής και ασφάλειας. Αυτές οι στιγμές, ένα τραπέζι με κεριά κι ένας καφές με φόντο τη φλόγα που σβήνει αργά, μπορούν να μοιάζουν ιδανικές όταν θέλουμε να «ζεστάνουμε» το σπίτι και να χαλαρώσουμε.
Ωστόσο, σύμφωνα με την Karin Rosenkilde Laursen, ερευνήτρια Δημόσιας Υγείας στο Aarhus University, αυτή η cozy ατμόσφαιρα μπορεί να συνοδεύεται από μία άλλη, λιγότερο ευχάριστη πραγματικότητα: Την επιβάρυνση του αέρα που αναπνέουμε μέσα στο σπίτι.
