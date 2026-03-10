Μετά τα 65 η φθορά δεν είναι μονόδρομος – Πότε «σώζονται» μνήμη και κινητικότητα

Μελέτη δείχνει ότι μεγάλο ποσοστό ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας παρουσιάζει βελτίωση στη μνήμη ή στην κινητικότητα - Πώς η στάση απέναντι στη γήρανση παίζει ρόλο