Μετά τα 65 η φθορά δεν είναι μονόδρομος – Πότε «σώζονται» μνήμη και κινητικότητα
Μελέτη δείχνει ότι μεγάλο ποσοστό ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας παρουσιάζει βελτίωση στη μνήμη ή στην κινητικότητα - Πώς η στάση απέναντι στη γήρανση παίζει ρόλο
Η εικόνα της γήρανσης ως μιας αδιάκοπης φθοράς μπορεί να αλλάζει. Νέα μελέτη που παρακολούθησε χιλιάδες ενήλικες 65 ετών και άνω για πάνω από μία δεκαετία δείχνει ότι σχεδόν οι μισοί βελτίωσαν είτε τη γνωστική τους λειτουργία είτε τις σωματικές τους δεξιότητες με τον χρόνο, ανατρέποντας το στερεότυπο ότι μερικά πράγματα χάνονται αναπόφευκτα όσο μεγαλώνουμε.
Επιστήμονες από το Yale School of Public Health αξιολόγησαν τα δεδομένα περισσότερων από 11.000 ατόμων που συμμετείχαν στη μεγάλη εθνική έρευνα Health and Retirement Study στις ΗΠΑ. Η παρακολούθηση διήρκεσε έως και 12 χρόνια και περιελάμβανε δοκιμασίες γνωστικών δεξιοτήτων και μέτρηση φυσικής λειτουργίας, όπως η ταχύτητα βάδισης, που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν σημαντικό δείκτη γενικής υγείας και δυνατότητας αυτοφροντίδας στην τρίτη ηλικία.
