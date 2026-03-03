Σήμερα η παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας Quality-for-All για το ΕΣΥ

Σήμερα, παρουσία του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, και του Περιφερειακού Διευθυντή του ΠΟΥ/ Ευρώπης, Δρ Χανς Κλούγκε θα γίνει η επίσημη παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας Quality-for-All του προγράμματος Health-IQ