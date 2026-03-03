Σήμερα η παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας Quality-for-All για το ΕΣΥ
Σήμερα, παρουσία του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, και του Περιφερειακού Διευθυντή του ΠΟΥ/ Ευρώπης, Δρ Χανς Κλούγκε θα γίνει η επίσημη παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας Quality-for-All του προγράμματος Health-IQ
Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη (ΠΟΥ/Ευρώπης), μέσω του Γραφείου του για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, ανακοινώνει την επίσημη παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας Quality-for-All του προγράμματος Health-IQ.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα, παρουσία του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, και του Περιφερειακού Διευθυντή του ΠΟΥ/ Ευρώπης, Δρ Χανς Κλούγκε.
Η πλατφόρμα Quality-for-All αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο που μετασχηματίζει το τοπίο της υγειονομικής φροντίδας στη χώρα. Για πρώτη φορά, μια πλατφόρμα ενοποιεί και αξιολογεί δεδομένα από όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας, μετατρέποντας κατακερματισμένες πληροφορίες σε μια συνεκτική και ολοκληρωμένη εικόνα της υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα.
