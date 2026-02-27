Ο κομβικός ρόλος του Νευρολόγου στην αντιμετώπιση ασθενών με σπάνια νοσήματα
H κυρία Ελισάβετ Χρόνη, Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών μιλά για τη σημασία, αλλά και τις ελλείψεις των Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης αναφορικά με την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών με σπάνιες νευρολογικές νόσους

ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Ελισάβετ Χρόνη, MD, PhD, Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Π., Επιστημονικά Υπεύθυνη της Μονάδας Νευρομυϊκών Νοσημάτων

Περισσότερο από 50% των σπανίων νοσημάτων είναι νευρολογικά ή έχουν και νευρολογική συμμετοχή. Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών σπανίων νευρολογικών νοσημάτων ή συνδρόμων είναι η αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδα, οι επιληψίες, οι νευρογεννετικές διαταραχές όπως μυοπάθειες ή νευροπάθειες και νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως η πλαγία μυατροφική σκλήρυνση.

Παρά τη σπανιότητά τους, ο μεγάλος αριθμός μοναδικών παθήσεων τις καθιστά σημαντικό τμήμα της νευρολογικής πρακτικής, απαιτώντας εξειδικευμένες γνώσεις, γενετικές και απεικονιστικές εξετάσεις και διεπιστημονική φροντίδα.

