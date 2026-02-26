Φυσικό αντιγηραντικό το μικροβίωμα του εντέρου – Πώς θα το κρατήσουμε νέο για πάντα
YGEIAMOU.GR
Εντερικό μικροβίωμα Μικροβίωμα Υγιής γήρανση

Φυσικό αντιγηραντικό το μικροβίωμα του εντέρου – Πώς θα το κρατήσουμε νέο για πάντα

Νέα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στη βιολογική μας ηλικία και να επηρεάζει το πόσο «καλά» γερνάμε

Φυσικό αντιγηραντικό το μικροβίωμα του εντέρου – Πώς θα το κρατήσουμε νέο για πάντα
Μαρία Κοτοπούλη
Το κυνήγι της νεότητας και της αντιγήρανσης, όχι απλά δεν έχει τελειώσει, αλλά πλέον στρέφεται σε ένα διαφορετικό μέρος για απαντήσεις: στο έντερο.

Ο καθηγητής μικροβιολογίας στο Indiana University, Bill Sullivan, αναλύει με άρθρο του στο The Conversation πώς το μικροβίωμα του εντέρου παίζει το δικό του ξεχωριστό ρόλο όσο μεγαλώνουμε. Eίναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου «Pleased to Meet Me: Genes, Germs and the Curious Forces That Make Us Who We Are», το οποίο περιγράφει πώς το μικροβίωμα του εντέρου συμβάλλει στη σωματική και ψυχική υγεία.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης