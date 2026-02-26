Φυσικό αντιγηραντικό το μικροβίωμα του εντέρου – Πώς θα το κρατήσουμε νέο για πάντα

Νέα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στη βιολογική μας ηλικία και να επηρεάζει το πόσο «καλά» γερνάμε