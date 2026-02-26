Φυσικό αντιγηραντικό το μικροβίωμα του εντέρου – Πώς θα το κρατήσουμε νέο για πάντα
Νέα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στη βιολογική μας ηλικία και να επηρεάζει το πόσο «καλά» γερνάμε
Το κυνήγι της νεότητας και της αντιγήρανσης, όχι απλά δεν έχει τελειώσει, αλλά πλέον στρέφεται σε ένα διαφορετικό μέρος για απαντήσεις: στο έντερο.
Ο καθηγητής μικροβιολογίας στο Indiana University, Bill Sullivan, αναλύει με άρθρο του στο The Conversation πώς το μικροβίωμα του εντέρου παίζει το δικό του ξεχωριστό ρόλο όσο μεγαλώνουμε. Eίναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου «Pleased to Meet Me: Genes, Germs and the Curious Forces That Make Us Who We Are», το οποίο περιγράφει πώς το μικροβίωμα του εντέρου συμβάλλει στη σωματική και ψυχική υγεία.
