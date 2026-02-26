600.000 άνθρωποι ζουν με μία σπάνια νόσο στην Ελλάδα – Η σημασία του προγράμματος «Ζεύξη»

Περίπου 600.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι ζουν με σπάνια νόσο στη χώρα μας. Ο Σύλλογος «95» αναδεικνύει τη «διαγνωστική Οδύσσεια» των ασθενών και φέρνει κοντά φοιτητές Ιατρικής και Φαρμακευτικής με ασθενείς και φροντιστές μέσω του προγράμματος «ΖΕΥΞΗ»