Ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση κάνει θαύματα στα οστά των 60χρονων – Τι δείχνει έρευνα
Μπορεί κάτι τόσο απλό όσο ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση να κάνει διαφορά στην υγεία των οστών; Νέα μελέτη έρχεται να ενισχύσει τη θεωρία ότι ο σωστός συνδυασμός μπορεί να θωρακίσει τους ηλικιωμένους
Μια απλή κίνηση, όπως ένα ποτήρι γάλα μετά την άσκηση, μπορεί να ενισχύσει τα οστά και να προστατεύσει τους ηλικιωμένους από κατάγματα, σύμφωνα με νεότερη μελέτη.
Η διατήρηση της μυϊκής μάζας και της οστικής πυκνότητας γίνεται ολοένα και πιο σημαντική για την ποιότητα ζωής μας, ειδικά όσο μεγαλώνουμε. Η οστεοπενία και η οστεοπόρωση αποτελούν συχνά «σιωπηλές» καταστάσεις που εξελίσσονται χωρίς εμφανή συμπτώματα, μέχρι τη στιγμή που ένα απλό πέσιμο μπορεί να οδηγήσει σε κάταγμα.
