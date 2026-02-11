Ο απλός κανόνας 7:1 όταν κοιμάστε προσθέτει έως 4 χρόνια ζωής – Όλα τα μυστικά για τέλειο ύπνο
Ο απλός κανόνας 7:1 όταν κοιμάστε προσθέτει έως 4 χρόνια ζωής – Όλα τα μυστικά για τέλειο ύπνο

Μεγάλη ανάλυση υποστηρίζει ότι η ποιότητα ύπνου δεν εξαρτάται μόνο από το «πόσες ώρες κοιμόμαστε», αλλά και το «πότε» - Πρακτικά βήματα για πιο σταθερή ρουτίνα

Η σημασία που έχει ο ύπνος για την ανθρώπινη υγεία και η άμεση σύνδεσή του με την σωματική και ψυχική ευεξία είναι, μάλλον, γνωστή σε όλους. Το ίδιο γνωστές, όμως, είναι και οι συνέπειες από την έλλειψή του. Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν είναι σημαντικοί, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν δείξει οι κατά καιρούς μελέτες, οι ελάχιστες ώρες που κάποιος κοιμάται καθημερινά μπορεί – αν η τάση αυτή είναι χρόνια – να μειώσουν ακόμα και το προσδόκιμο ζωής.

Τι θα γινόταν όμως αν υπήρχε τρόπος να πετύχουμς το αντίθετο – να «χακάρουμε» δηλαδή τον ύπνο μας και να προσθέσουμε χρόνια ζωής;

