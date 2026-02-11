Ο απλός κανόνας 7:1 όταν κοιμάστε προσθέτει έως 4 χρόνια ζωής – Όλα τα μυστικά για τέλειο ύπνο

Μεγάλη ανάλυση υποστηρίζει ότι η ποιότητα ύπνου δεν εξαρτάται μόνο από το «πόσες ώρες κοιμόμαστε», αλλά και το «πότε» - Πρακτικά βήματα για πιο σταθερή ρουτίνα