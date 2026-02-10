Ξεκινά το δωρεάν πρόγραμμα για την παχυσαρκία σε 3 πανεπιστημιακές κλινικές
Ξεκινά το δωρεάν πρόγραμμα για την παχυσαρκία σε 3 πανεπιστημιακές κλινικές
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στηρίζοντας από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, συμμετέχει ενεργά μέσα από Ειδικά Κέντρα Πανεπιστημιακών Κλινικών - Δείτε τα νοσοκομεία που συμμετέχουν
Η παχυσαρκία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες καρδιομεταβολικού και καρδιαγγειακού κινδύνου. Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» είναι μια οργανωμένη δράση δημόσιας υγείας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, που δείχνει έμπρακτα ότι η πρόληψη μπορεί να λειτουργήσει σωστά όταν υπάρχει σχεδιασμός και υποστήριξη από την Πολιτεία και συνδρομή επιστημόνων του συστήματος υγείας.
Μέσα από ένα ενιαίο σύστημα παραπεμπτικών και καταγραφής, οι πολίτες μπορούν να περάσουν από προληπτικό έλεγχο και, όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, να έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη φροντίδα για τη νόσο της παχυσαρκίας, με ιατρική παρακολούθηση, διατροφική υποστήριξη και –σε συγκεκριμένες περιπτώσεις– δωρεάν φαρμακευτική αγωγή.
