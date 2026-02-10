Από το νερό με σπόρους chia μέχρι την κομπούχα: Τι βοηθά πραγματικά το έντερο; Ειδικοί απαντούν
Η υγεία του εντέρου έχει γίνει η (απόλυτη) τάση στα social media, με ροφήματα και «σούπερ» τρόφιμα να υπόσχονται θαύματα - Τι λέει η επιστήμη και ποιες ενδείξεις πρέπει να μας θορυβήσουν

Η «υγεία του εντέρου» έχει γίνει το νέο αγαπημένο θέμα του wellness στο TikTok και στο Instagram. Νερό με σπόρους chia με το που ανοίγεις τα μάτια, σφηνάκια ελαιόλαδου, τζελ από θαλάσσια βρύα στα smoothies, ζωμός οστών «για αποκατάσταση», κομπούχα για… τα πάντα. Τα viral προϊόντα υπόσχονται καλύτερη διάθεση, περισσότερη ενέργεια, «καθαρό» δέρμα, ισορροπία.

Οι επιστήμονες, όμως, κρατούν μικρό καλάθι. Όπως αναφέρεται στο BBC, το μικροβίωμα είναι πράγματι σημαντικό, αλλά ο (διαδικτυακός) χώρος είναι γεμάτος υπερβολές και για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, η εμμονή με το να «θεραπεύσουν» το έντερό τους είναι απλώς περιττή.

