Από το νερό με σπόρους chia μέχρι την κομπούχα: Τι βοηθά πραγματικά το έντερο; Ειδικοί απαντούν

Η υγεία του εντέρου έχει γίνει η (απόλυτη) τάση στα social media, με ροφήματα και «σούπερ» τρόφιμα να υπόσχονται θαύματα - Τι λέει η επιστήμη και ποιες ενδείξεις πρέπει να μας θορυβήσουν