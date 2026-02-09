Επιληψία: 1 στους 20 ανθρώπους θα βιώσει τουλάχιστον μία κρίση στη ζωή του – Οι πρώτες βοήθειες
Επιληψία: 1 στους 20 ανθρώπους θα βιώσει τουλάχιστον μία κρίση στη ζωή του – Οι πρώτες βοήθειες
Τι είναι η επιληψία, πώς αναγνωρίζονται ακόμη και οι «αόρατες» κρίσεις - ιδίως στα παιδιά - και ποια είναι τα βασικά βήματα πρώτων βοηθειών όταν συμβεί; Η κυρία Χυτούλα Παπάζογλου, Νοσηλεύτρια, εξηγεί
*Γράφει η κυρία Χυτούλα Παπάζογλου, Νοσηλεύτρια, Msc
«Ζωή σε κίνηση. Η Επιληψία δεν τη σταματά». Με αυτό το ηχηρό σύνθημα τιμάται φέτος, στις 9 Φεβρουαρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Επιληψίας. Η ημέρα αυτή, που γιορτάζεται σταθερά τη δεύτερη Δευτέρα του Φεβρουαρίου, υπερβαίνει τα όρια μιας απλής ημερομηνίας στο ημερολόγιο. Καθιερώθηκε για να φωτίσει μια κατάσταση που συχνά περιβάλλεται από μύθους και κοινωνικό στίγμα. Τα στατιστικά δεδομένα υπογραμμίζουν τη σημασία της ενημέρωσης, αφού 1 στους 20 ανθρώπους θα βιώσει τουλάχιστον μία κρίση κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
«Ζωή σε κίνηση. Η Επιληψία δεν τη σταματά». Με αυτό το ηχηρό σύνθημα τιμάται φέτος, στις 9 Φεβρουαρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Επιληψίας. Η ημέρα αυτή, που γιορτάζεται σταθερά τη δεύτερη Δευτέρα του Φεβρουαρίου, υπερβαίνει τα όρια μιας απλής ημερομηνίας στο ημερολόγιο. Καθιερώθηκε για να φωτίσει μια κατάσταση που συχνά περιβάλλεται από μύθους και κοινωνικό στίγμα. Τα στατιστικά δεδομένα υπογραμμίζουν τη σημασία της ενημέρωσης, αφού 1 στους 20 ανθρώπους θα βιώσει τουλάχιστον μία κρίση κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα