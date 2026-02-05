Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τα πάντα για να κερδίσουμε μακροζωία – 3 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά
Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τα πάντα για να κερδίσουμε μακροζωία – 3 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά
Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τα πάντα στη ζωή σας για να ζήσετε περισσότερο – Μικρές καθημερινές συνήθειες αρκούν για να προσθέσετε χρόνια στη ζωή σας
Μια απαιτητική μέρα τελειώνει. Το σώμα κουρασμένο, το μυαλό γεμάτο, οι εκκρεμότητες ακόμη εκεί. Κι ανάμεσα σε όλα αυτά, περνά για λίγο η σκέψη: «Αν συνεχίσουμε έτσι, πόσο καλά θα είμαστε σε 10 ή 20 χρόνια;».
Τα νεότερα δεδομένα για τη μακροζωία δείχνουν ότι δεν χρειάζεται να τα αλλάξετε όλα για να κερδίσετε χρόνο και ποιότητα ζωής.
Σε μία από τις μεγαλύτερες μελέτες που έχουν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν 590.000 άνθρωποι παρακολουθήθηκαν για περίπου οκτώ χρόνια. Οι ερευνητές εξέτασαν πώς ο ύπνος, η φυσική δραστηριότητα και η διατροφή συνδέονται με την υγεία, την ανεξαρτησία και τη διάρκεια ζωής.
