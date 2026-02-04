Γιατί οι άνδρες δεν πάνε (εύκολα) στον ψυχολόγο – 7 λόγοι που προτιμούν τη σιωπή
Γιατί οι άνδρες δεν πάνε (εύκολα) στον ψυχολόγο – 7 λόγοι που προτιμούν τη σιωπή
Μία ματιά στους φόβους και τις αντιστάσεις που κρατούν πολλούς άνδρες μακριά από τη βοήθεια για την ψυχική τους υγεία
Ένας άνδρας μόνος στο αυτοκίνητό του, αργά το βράδυ. Ένας άλλος μπροστά στην οθόνη, σκρολάροντας μηχανικά. Κάποιος που δουλεύει ασταμάτητα, κάποιος που θυμώνει χωρίς να ξέρει γιατί, κάποιος που σιωπά… Όχι επειδή δεν νιώθουν. Αλλά επειδή δεν έχουν μάθει να μιλούν γι’ αυτό που νιώθουν.
Παρότι η συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία έχει ανοίξει, οι άνδρες εξακολουθούν να αποφεύγουν την ψυχοθεραπεία. Και αυτό δεν έχει να κάνει με έλλειψη πόνου ή προβλημάτων. Αντιθέτως, έχει να κάνει με τον τρόπο που έχουν μεγαλώσει, με το τι θεωρείται «αντρικό» και με το τι μοιάζει επικίνδυνο.
