Πώς η κατάχρηση αντιβιοτικών μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στις αγχώδεις διαταραχές
YGEIAMOU.GR
Άγχος Αντιβιοτικά Ψυχικές διαταραχές

Πώς η κατάχρηση αντιβιοτικών μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στις αγχώδεις διαταραχές

Νεότερη μελέτη δείχνει ότι η υπερβολική χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να αλλάξει το μικροβίωμα του εντέρου και να συνδεθεί με αυξημένα επίπεδα άγχους - Πώς αντιστρέφεται αυτή η δράση

Πώς η κατάχρηση αντιβιοτικών μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στις αγχώδεις διαταραχές
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η υπερβολική χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να βλάψει το εντερικό μικροβίωμα και, κατ’ επέκταση, να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία, σύμφωνα με νεότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Molecular Psychiatry.

Ερευνητές από το First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University διερεύνησαν αν τα συγκεκριμένα φάρμακα μεταβάλλουν τα βακτήρια του εντέρου και αν αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να συνδέεται με την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, με έμφαση στην αύξηση του άγχους. Υπενθυμίζεται ότι τα βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί στο πεπτικό σύστημα επικοινωνούν με τον εγκέφαλο μέσω του «άξονα εντέρου-εγκεφάλου».

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης