Πώς η κατάχρηση αντιβιοτικών μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στις αγχώδεις διαταραχές

Νεότερη μελέτη δείχνει ότι η υπερβολική χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να αλλάξει το μικροβίωμα του εντέρου και να συνδεθεί με αυξημένα επίπεδα άγχους - Πώς αντιστρέφεται αυτή η δράση