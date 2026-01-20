Πώς η κατάχρηση αντιβιοτικών μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στις αγχώδεις διαταραχές
Νεότερη μελέτη δείχνει ότι η υπερβολική χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να αλλάξει το μικροβίωμα του εντέρου και να συνδεθεί με αυξημένα επίπεδα άγχους - Πώς αντιστρέφεται αυτή η δράση
Η υπερβολική χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να βλάψει το εντερικό μικροβίωμα και, κατ’ επέκταση, να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία, σύμφωνα με νεότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Molecular Psychiatry.
Ερευνητές από το First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University διερεύνησαν αν τα συγκεκριμένα φάρμακα μεταβάλλουν τα βακτήρια του εντέρου και αν αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να συνδέεται με την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, με έμφαση στην αύξηση του άγχους. Υπενθυμίζεται ότι τα βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί στο πεπτικό σύστημα επικοινωνούν με τον εγκέφαλο μέσω του «άξονα εντέρου-εγκεφάλου».
