Ο αρχαίος σπόρος που μειώνει βάρος, χοληστερόλη και φλεγμονή
YGEIAMOU.GR
Δημητριακά Φυτικές ίνες Χοληστερόλη

Ο αρχαίος σπόρος που μειώνει βάρος, χοληστερόλη και φλεγμονή

Τα φαινολικά οξέα του δρουν ως αντιοξειδωτικά και ενδέχεται να συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και στην καρδιαγγειακή υγεία

Ο αρχαίος σπόρος που μειώνει βάρος, χοληστερόλη και φλεγμονή
ygeiamou.gr team
Ένα ακόμη αρχαίο δημητριακό επανέρχεται στο προσκήνιο της υγιεινής διατροφής, με τους ειδικούς να το προτείνουν ως μια ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή για την καθημερινή κουζίνα. Ο λόγος για τον αμάρανθο, ένα ψευδοδημητριακό –τεχνικά σπόρο– που, σύμφωνα με διατροφολόγους, ξεπερνά σε θρεπτική αξία τόσο το καστανό ρύζι όσο και την κινόα.

Ο αμάρανθος καλλιεργούνταν ήδη από τους Αζτέκους, οι οποίοι τον θεωρούσαν βασικό στοιχείο της διατροφής τους λόγω του πλούσιου διατροφικού του προφίλ. Σήμερα, η επιστήμη επιβεβαιώνει τη φήμη του: μια μερίδα περίπου 100 γραμμαρίων (3,5 ουγκιές) περιέχει το σύνολο της ημερήσιας ανάγκης σε μαγγάνιο και σχεδόν το 40%-45% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης σιδήρου.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης