Ο αρχαίος σπόρος που μειώνει βάρος, χοληστερόλη και φλεγμονή
Ο αρχαίος σπόρος που μειώνει βάρος, χοληστερόλη και φλεγμονή
Τα φαινολικά οξέα του δρουν ως αντιοξειδωτικά και ενδέχεται να συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και στην καρδιαγγειακή υγεία
Ένα ακόμη αρχαίο δημητριακό επανέρχεται στο προσκήνιο της υγιεινής διατροφής, με τους ειδικούς να το προτείνουν ως μια ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή για την καθημερινή κουζίνα. Ο λόγος για τον αμάρανθο, ένα ψευδοδημητριακό –τεχνικά σπόρο– που, σύμφωνα με διατροφολόγους, ξεπερνά σε θρεπτική αξία τόσο το καστανό ρύζι όσο και την κινόα.
Ο αμάρανθος καλλιεργούνταν ήδη από τους Αζτέκους, οι οποίοι τον θεωρούσαν βασικό στοιχείο της διατροφής τους λόγω του πλούσιου διατροφικού του προφίλ. Σήμερα, η επιστήμη επιβεβαιώνει τη φήμη του: μια μερίδα περίπου 100 γραμμαρίων (3,5 ουγκιές) περιέχει το σύνολο της ημερήσιας ανάγκης σε μαγγάνιο και σχεδόν το 40%-45% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης σιδήρου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο αμάρανθος καλλιεργούνταν ήδη από τους Αζτέκους, οι οποίοι τον θεωρούσαν βασικό στοιχείο της διατροφής τους λόγω του πλούσιου διατροφικού του προφίλ. Σήμερα, η επιστήμη επιβεβαιώνει τη φήμη του: μια μερίδα περίπου 100 γραμμαρίων (3,5 ουγκιές) περιέχει το σύνολο της ημερήσιας ανάγκης σε μαγγάνιο και σχεδόν το 40%-45% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης σιδήρου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα