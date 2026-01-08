Είναι ο καφές το αντικαταθλιπτικό του χειμώνα; Πόσα φλιτζάνια φέρνουν αποτέλεσμα
Μπορεί ο καφές να βελτιώσει τη μελαγχολική διάθεση του χειμώνα; Ένας ειδικός αναλύει τι έχουν διαπιστώσει οι έρευνες μέχρι σήμερα

Μαρία Κοτοπούλη
Λίγες μέρες μόνο έχουμε διανύσει στον Ιανουάριο και τη νέα χρονιά. Όσο κι αν κάθε νέα χρονιά που πλησιάζει μας δίνει μερικές αχτίδες αισιοδοξίας, οι μέρες που σιγά σιγά μικραίνουν, μαζί με τη λήξη της εορταστικής περιόδου, μπορούν να μας γεμίσουν με μελαγχολία.

Αυτή η πτώση της διάθεσης δεν είναι άγνωστη στους ειδικούς ψυχικής υγείας και έχει, μάλιστα, και ξεχωριστή ονομασία: χειμερινή μελαγχολία ή εποχική συναισθηματική διαταραχή (SAD). Υπάρχει, όμως, λύση; Σύμφωνα με διαφορετικές μελέτες, που παρουσιάζει ο Δρ. Tamim Mobayed, υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε άρθρο του στο Psychology Today, ο καφές έχει αναφερθεί ως ένα πιθανό μέσο αντιμετώπισης.

