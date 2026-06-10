Ψηφιακή προδοσία: Πότε ένα like ή μια συνομιλία στα social «μετράει» για απιστία
Ψηφιακή προδοσία: Πότε ένα like ή μια συνομιλία στα social «μετράει» για απιστία
Η απιστία στην εποχή των social media και της τεχνητής νοημοσύνης αποκτά νέες μορφές. Μια σεξολόγος εξηγεί τι έχει αλλάξει και ποια ψηφιακή συμπεριφορά πληγώνει περισσότερο τις σχέσεις
H έννοια της απιστίας υπάρχει όσο και οι ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό, όμως, που αλλάζει με τα χρόνια είναι ο τρόπος με τον οποίο την αντιλαμβανόμαστε. Αν παλαιότερα η απιστία ταυτιζόταν σχεδόν αποκλειστικά με τη σεξουαλική επαφή εκτός σχέσης, σήμερα οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι η προδοσία μπορεί να είναι και συναισθηματική, χωρίς να υπάρχει καμία σωματική επαφή.
Στην ψηφιακή εποχή, όμως, τα όρια γίνονται ακόμη πιο θολά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εφαρμογές γνωριμιών και πλέον η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν νέες μορφές αλληλεπίδρασης, οι οποίες συχνά προκαλούν ερωτήματα: Είναι ένα κρυφό μήνυμα απιστία; Τι σημαίνει όταν κάποιος φλερτάρει διαδικτυακά; Και πού ακριβώς σταματά η αθώα επικοινωνία και αρχίζει η προδοσία;
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Στην ψηφιακή εποχή, όμως, τα όρια γίνονται ακόμη πιο θολά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εφαρμογές γνωριμιών και πλέον η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν νέες μορφές αλληλεπίδρασης, οι οποίες συχνά προκαλούν ερωτήματα: Είναι ένα κρυφό μήνυμα απιστία; Τι σημαίνει όταν κάποιος φλερτάρει διαδικτυακά; Και πού ακριβώς σταματά η αθώα επικοινωνία και αρχίζει η προδοσία;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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