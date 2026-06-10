Ψηφιακή προδοσία: Πότε ένα like ή μια συνομιλία στα social «μετράει» για απιστία

Η απιστία στην εποχή των social media και της τεχνητής νοημοσύνης αποκτά νέες μορφές. Μια σεξολόγος εξηγεί τι έχει αλλάξει και ποια ψηφιακή συμπεριφορά πληγώνει περισσότερο τις σχέσεις