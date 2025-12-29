Όσοι δουλεύουν μέσα στις γιορτές κινδυνεύουν με «ύπουλο» burnout – Η ψυχολόγος εξηγεί
YGEIAMOU.GR
Εργασία Εργασιακό burnout Ζωή Σιούτη Κοινωνική απομόνωση Χριστούγεννα

Όσοι δουλεύουν μέσα στις γιορτές κινδυνεύουν με «ύπουλο» burnout – Η ψυχολόγος εξηγεί

Για την ψυχική επιβάρυνση των εργαζομένων στις γιορτές, το «αόρατο» burnout και τη σημασία της αναγνώρισης μιλάει η κυρία Ζωή Σιούτη, Κλινική και Συμβουλευτική Ψυχολόγος

Όσοι δουλεύουν μέσα στις γιορτές κινδυνεύουν με «ύπουλο» burnout – Η ψυχολόγος εξηγεί
ygeiamou.gr team
Η περίοδος των εορτών των Χριστουγέννων δεν είναι απλώς ένα πολιτισμικό έθιμο, αλλά λειτουργεί ως ένα «ορόσημο αποκατάστασης» της ψυχικής μας υγείας. Πρόκειται για μία περίοδο διακοπής της ρουτίνας και αύξησης της κοινωνικής σύνδεσης, παραγόντων που συμβάλλουν στη μείωση του στρες και της ψυχικής εξάντλησης.

Ωστόσο, υπάρχουν επαγγέλματα που την περίοδο των Χριστουγέννων, όχι μόνο δεν σταματούν την εργασία τους, αλλά την εντείνουν. Έτσι, το διάστημα της χαλάρωσης και της διακοπής της ρουτίνας αντικαθίσταται από ένα διάστημα αυξημένης πίεσης, άγχους και στρες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης