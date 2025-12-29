Όσοι δουλεύουν μέσα στις γιορτές κινδυνεύουν με «ύπουλο» burnout – Η ψυχολόγος εξηγεί
Για την ψυχική επιβάρυνση των εργαζομένων στις γιορτές, το «αόρατο» burnout και τη σημασία της αναγνώρισης μιλάει η κυρία Ζωή Σιούτη, Κλινική και Συμβουλευτική Ψυχολόγος
Η περίοδος των εορτών των Χριστουγέννων δεν είναι απλώς ένα πολιτισμικό έθιμο, αλλά λειτουργεί ως ένα «ορόσημο αποκατάστασης» της ψυχικής μας υγείας. Πρόκειται για μία περίοδο διακοπής της ρουτίνας και αύξησης της κοινωνικής σύνδεσης, παραγόντων που συμβάλλουν στη μείωση του στρες και της ψυχικής εξάντλησης.
Ωστόσο, υπάρχουν επαγγέλματα που την περίοδο των Χριστουγέννων, όχι μόνο δεν σταματούν την εργασία τους, αλλά την εντείνουν. Έτσι, το διάστημα της χαλάρωσης και της διακοπής της ρουτίνας αντικαθίσταται από ένα διάστημα αυξημένης πίεσης, άγχους και στρες.
