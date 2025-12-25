Γρίπη: Τι έχει αλλάξει στη συμπεριφορά του ιού – Άγνωστο πότε θα κορυφωθούν τα κρούσματα

Η δραστηριότητα τηςφαίνεται να παρουσιάζει για πρώτη φορά φέτος σημάδια σταθεροποίησης, έπειτα από μια ιδιαίτερα πρώιμη και έντονη έναρξη της χειμερινής περιόδου. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία επιδημιολογικής επιτήρησης της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), αν και καταγράφεται μια σχετική επιβράδυνση, οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι ακόμη νωρίς για να διαπιστωθεί αν η γρίπη έχει φτάσει στο εποχικό της αποκορύφωμα. Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) παραθέτουν τα πιο πρόσφατα δεδομένα.Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 14 Δεκεμβρίου 2025, τοπαρουσιάζοντας ελαφρά πτωτική τάση προς το τέλος της περιόδου. Παρόμοια εικόνα σταθεροποίησης καταγράφεται και στις νοσηλείες, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 10,32 ανά 100.000 κατοίκους, από 10,19 την προηγούμενη εβδομάδα. Συνολικά, τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η γρίπη εξακολουθεί να κυκλοφορεί σε μέτρια επίπεδα.Διαβάστε περισσότερα στο